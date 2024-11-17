 
الأحد 2024-11-17 11:20 ص
 

بينهم 6 من أسرة واحدة .. وفاة 10 في حادث مروري جنوب صنعاء

أثر الحادث المروع على أحد السيارات
أثر الحادث المروع على أحد السيارات
الأحد، 17-11-2024 10:00 ص
الوكيل الإخباري- لقي 10 أشخاص حتفهم وأصيب آخرون بينهم نساء وأطفال، السبت، إثر حادث مروري مروع في قاع الديلمي شرق مدينة ذمار، جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء.اضافة اعلان


وقالت مصادر إن "الحادثة ناتجة عن تصادم بين سيارة هايلوكس وسيارة صغيرة نوع نوفا، في منطقة قاع الديلمي شرق ذمار".

ووفقاً للمصادر، فإن 6 من الوفيات من أسرة واحدة من أهالي خرابة بيت الأشول كانوا على متن السيارة الهايلوكس في طريقهم إلى محافظة مأرب لاستصدار جوازات سفر.

وأضافت المصادر أن 4 وفيات آخرين كانوا على متن السيارة النوفا، بالإضافة إلى أربعة مصابين حالتهم حرجة، بينهم طفل.

وبحسب رواية مقربين من أحد الضحايا، فإن سبب الحادث يعود إلى الحفر (المطبات) حيث إن "إحدى السيارتين حاولت الهروب من الحفرة لتتواجه مباشرة مع السيارة الأخرى".

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