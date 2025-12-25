بين الجري والتمارين القتالية.. ماكرون يظهر لياقته مع الجنود في أبوظبي - فيديو

وظهر ماكرون مرتدياً ملابس رياضية، يقود الجنود في تمارين بدنية متنوعة، بمشاركة مؤثر اللياقة البدنية الفرنسي الشهير تيبو إنشيب، وسط أجواء حماسية. كما تضمن الفيديو لقطات احتفال الجنود بعيد ميلاده وتقاطُع الصور التذكارية.
وأرفق ماكرون الفيديو بتعليق قال فيه: «إنه فخر كبير أن أشارك هذه اللحظات مع جنودنا».
إلا أن المقطع قوبل بردود فعل متباينة، بين من شكك في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن اعتبره استعراضاً مقصوداً للياقته البدنية، في نهج اعتاده خلال السنوات الأخيرة.
-
أخبار متعلقة
-
وداعاً لرائحة البصل.. حيل منزلية بسيطة لإزالة الرائحة من اليدين بسرعة
-
6 حيل ذكية لتجفيف الملابس بسرعة داخل المنزل في أيام الشتاء
-
طرق تعطير المنزل بروائح زكية تدوم طويلاً
-
محكمة تدين رجلًا حرم أفعى من الطعام حتى الموت في بريطانيا
-
كسر في العمود الفقري.. شقيقة ميسي تتعرض لحادث سير يؤجل زفافها
-
تنظيف القلاية الهوائية: طرق للتخلص من الدهون والرواسب الداخلية
-
رائحة غير معتادة على متن الطائرات قبل الإقلاع.. ما سببها؟
-
انفجار غامض .. مصرع مسنين إثر حريق ضخم بدار رعاية في بنسلفانيا (فيديو)