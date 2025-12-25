بين الجري والتمارين القتالية.. ماكرون يظهر لياقته مع الجنود في أبوظبي - فيديو

الوكيل الإخباري- أثار قصر الإليزيه جدلاً واسعاً بعد نشره مقطع فيديو يُظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يشارك في تدريبات رياضية مع القوات الفرنسية في أبوظبي، خلال زيارته للجيش الفرنسي .

وظهر ماكرون مرتدياً ملابس رياضية، يقود الجنود في تمارين بدنية متنوعة، بمشاركة مؤثر اللياقة البدنية الفرنسي الشهير تيبو إنشيب، وسط أجواء حماسية. كما تضمن الفيديو لقطات احتفال الجنود بعيد ميلاده وتقاطُع الصور التذكارية.



وأرفق ماكرون الفيديو بتعليق قال فيه: «إنه فخر كبير أن أشارك هذه اللحظات مع جنودنا».



إلا أن المقطع قوبل بردود فعل متباينة، بين من شكك في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن اعتبره استعراضاً مقصوداً للياقته البدنية، في نهج اعتاده خلال السنوات الأخيرة.

