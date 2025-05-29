الخميس 2025-05-29 10:28 ص
 

بين صفعة زوجة واعتداء غريب.. مواقف مُحرجة لزعماء العالم

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
 
الخميس، 29-05-2025 08:41 ص
الوكيل الإخباري-   وجد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه فجأة في واجهة الأحداث بامتداد يد زوجته إلى وجهه في حركة لا مودة فيها ولا مزاح، ولعله سيدخل التاريخ بملابساتها غير العادية.اضافة اعلان


مثل هذه الحوادث التي تتعرض فيها شخصيات سياسية للصفع أو ما يشبه الصفع نادرة نسبيًّا، إلا أن ما جرى لماكرون قبل نزوله من طائرته في العاصمة الفيتنامية هانوي، لم يحدث من قبل لأي رئيس أو زعيم دولي. الأدهى بالطبع أن اليد التي "دفعت" برئيس فرنسا إلى موقف محرج للغاية ليست لشخص عادي غريب، ولا لخصم سياسي ، بل يد زوجته .

الرئيس الفرنسي حين تعرض في يونيو 2021 لاعتداء مفاجئ باليد من قبل مواطن فرنسي عادي أثناء زيارة تفقدية لمنطقة بجنوب شرق البلاد، علّق داعيًا إلى ضرورة عدم السماح للأفراد العدوانيين بالانخراط في "النقاش"، لأنهم ببساطة لا يستحقون ذلك.

قياسًا بهذا الرأي قد ينصح أحد الرئيس الفرنسي قائلًا: "لا يجب أن تصطحب زوجتك، وخاصة في زيارة رسمية إذا لم تكن على مودة ووفاق كامل معها".

كان رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني قد تعرض في عام 2009 لموقف محرج في مدينة ميلانو بعد مشاركته في تجمع لحزبه، شعب الحرية.

كان برلسكوني كعادته يسير مرحًا متبخترًا، وفجأة طار شيء ما ثقيل وأصابه في وجهه. في البداية أُفيد بأنه تعرض للكمة وجّهها رجل يبلغ من العمر 40 عامًا، ثم تبين أن رئيس الحكومة الإيطالية في ذلك الوقت أُصيب برمية من بعيد تسببت في أضرار بأسنانه وكسر في أنفه.

بعد الاعتداء، أُدخل رئيس الوزراء الإيطالي إلى المستشفى، وبعد حوالي ثلاثة أشهر أُجريت له عملية جراحية لزرع جزء من عظم الفك بمستشفى في مدينة ميلانو. وذُكر حينها أن الأطباء أصلحوا فك وأسنان برلسكوني وكان يبلغ من العمر وقتها 73 عامًا.

قبل ذلك، في مايو من عام 2004، تعرض المستشار الألماني غيرهارد شرودر لصفعة خلال اجتماع للناخبين. الصفعة وجّهها له رجل غريب عنه يبلغ من العمر 52 عامًا، فيما كان منشغلًا بتوزيع التوقيعات خلال حملته لانتخابات البرلمان الأوروبي.

صاحب الصفعة اعتُقل على الفور، ثم أُطلق سراحه بسرعة. قيل وقتها إن السلطات لم تجد سببًا لمقاضاته، وخاصة أن المستشار لم يُصب بأذى. مع ذلك، وُضع الرجل لاحقًا تحت المراقبة لمدة أربعة أشهر، وفُرضت عليه 100 ساعة من الخدمة الاجتماعية.

من أمثلة ذلك أيضًا حادثة تورط فيها مسؤول عسكري رفيع، هو الجنرال الأمريكي الشهير جورج باتون، خلال الحرب العالمية الثانية. صفع الجنرال عددًا من الجنود الذين اعتبرهم كسالى وروحهم القتالية متدنية. الصفعات أثارت انتقادات ضده، وتسببت في خفض رتبته لفترة وجيزة.

مع كل ذلك، يبقى ما جرى بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت أمام سلم الطائرة في هانوي سابقة، قد تصبح علامة دلالية لعام 2025، ولرئيس فرنسي خرجت الأمور عن سيطرته في كل شيء.

روسيا اليوم
 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير

فلسطين بن غفير: إيقاف القتال الآن خطأ تاريخي

قلقق

فن ومشاهير "اتفاق صلح".. محمد سامي يُنهي نزاعه القضائي

تعبيرية

أخبار محلية وزارة الأوقاف تُطلق خدمة "واتس أب" لحجاج الأردن لتيسير مناسكهم

قلق

فن ومشاهير حسن الرداد وإيمي سمير غانم يرزقان بمولودتهما الثانية (صورة)

فاغفغا

فن ومشاهير للمرة الأولى.. براد بيت يتحدث عن طلاقه من أنجلينا جولي

ل

أخبار محلية بعد فتحه لثلاثة أشهر.. الأردن يغلق الباب أمام استقدام العمالة الوافدة

ب

عربي ودولي إشكال بين قوات "يونيفيل" وأهالي بلدة ياطر في جنوب لبنان

المركز الوطني لتطوير المناهج

أخبار محلية من الابتدائي حتى التوجيهي .. تغييرات واسعة في طريقة الامتحانات بالمملكة



 
 





الأكثر مشاهدة