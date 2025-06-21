تأثير الحرارة العالية على إطارات السيارة وكيفية المحافظة عليها

الوكيل الإخباري- تعتبر الإطارات من الأجزاء الأساسية في السيارة التي تؤثر بشكل مباشر على سلامتها وأدائها أثناء القيادة. ومع ارتفاع درجات الحرارة، خصوصاً في فصول الصيف أو في المناطق الحارة، تتعرض الإطارات لضغوط تؤثر على كفاءتها وأمانها. فما هي تأثيرات الحرارة العالية على الإطارات؟

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تأثير الحرارة العالية على إطارات السيارة:

ارتفاع ضغط الهواء داخل الإطار

مع زيادة الحرارة، يتمدد الهواء داخل الإطار، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغطه. إذا تجاوز الضغط الموصى به من قبل الشركة المصنعة، قد يتسبب ذلك في زيادة سرعة تآكل الإطار أو حتى انفجاره المفاجئ، خصوصاً أثناء القيادة بسرعات عالية.



تسريع تآكل المطاط

تؤدي الحرارة إلى تليين المطاط المستخدم في الإطار، مما يزيد من سرعة تآكل الإطار. هذا يؤثر على قبضة الإطار على الطريق، مما يزيد من خطر الانزلاق والحوادث.



تأثير على بنية الإطار الداخلية

درجات الحرارة العالية تؤثر على البنية الداخلية للإطار، مثل الأنسجة المعدنية أو النسيج الداخلي، مما قد يسبب تشققات أو ضعفًا في الإطار مع مرور الوقت.



زيادة خطر الانفجار

تجمع الحرارة والضغط الزائد يمكن أن يؤدي إلى انفجار الإطار، وهو أمر خطير جداً خصوصاً أثناء القيادة على الطرق السريعة.



كيف تحافظ على إطارات السيارة في الحرارة العالية؟

فحص ضغط الهواء بانتظام

من الضروري قياس ضغط الهواء في الإطارات مرة واحدة على الأقل أسبوعياً والتأكد من مطابقته للمستوى الموصى به من قبل الشركة المصنعة. تجنب زيادة الضغط بشكل مفرط.



تفقد حالة الإطارات

راجع الإطارات بانتظام بحثاً عن أي علامات تآكل أو شقوق أو انتفاخات. استبدل الإطارات التالفة فوراً لتجنب الحوادث.



تجنب القيادة بسرعات عالية لفترات طويلة

القيادة بسرعات عالية تزيد من احتكاك الإطار بالطريق، ما يرفع درجة حرارته ويزيد من تأثير الحرارة العالية.



الوقوف في الظل أو استخدام أغطية الإطارات

عند توقف السيارة لفترات طويلة في أماكن مشمسة، حاول ركن السيارة في الظل أو استخدام أغطية واقية لحماية الإطارات من حرارة الشمس المباشرة.



الصيانة الدورية

قم بزيارة مركز الصيانة لفحص الإطارات بشكل شامل، خصوصاً قبل وأثناء فصل الصيف.