تايلاند.. وفاة المؤثر الأمريكي كونور ميرفي بعد واقعة غامضة - فيديو

الوكيل الإخباري- أثارت وفاة صانع المحتوى الأمريكي كونور ميرفي في تايلاند تفاعلاً واسعاً، بعد تقارير تحدثت عن معاناته من اضطرابات نفسية وسلوكيات غريبة خلال أيامه الأخيرة.



ووفقاً لموقع TMZ، أفاد مقربون منه بأنه كان يعتقد أن الذهب يمنحه "وعياً خارقاً"، وحاول إذابة مجوهرات وحقنها في جسده، ما تسبب في إصابته بتسمم حاد.



وانتهت الأحداث بمطاردة مع الشرطة التايلاندية قبل أن يقفز ميرفي في بحيرة، حيث فشلت محاولات إنقاذه. ولا تزال السلطات التايلاندية بانتظار تقرير الطب الشرعي لتحديد السبب النهائي للوفاة.

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