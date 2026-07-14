تايلاند.. وفاة المؤثر الأمريكي كونور ميرفي بعد واقعة غامضة - فيديو

ووفقاً لموقع TMZ، أفاد مقربون منه بأنه كان يعتقد أن الذهب يمنحه "وعياً خارقاً"، وحاول إذابة مجوهرات وحقنها في جسده، ما تسبب في إصابته بتسمم حاد.
وانتهت الأحداث بمطاردة مع الشرطة التايلاندية قبل أن يقفز ميرفي في بحيرة، حيث فشلت محاولات إنقاذه. ولا تزال السلطات التايلاندية بانتظار تقرير الطب الشرعي لتحديد السبب النهائي للوفاة.
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