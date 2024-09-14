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تبحث عن الراحة؟.. المس الخشب!

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 14-09-2024 02:04 م

الوكيل الإخباري-   كشفت خبيرة من جامعة أكسفورد عن تأثير رائع يُحدثه لمس الخشب على الراحة النفسية.

وقالت البروفيسورة كاثي ويليس: "إذا قمت بلمس الخشب، فإن ذلك يشبه إلى حد ما مداعبة الكلب من حيث الراحة النفسية. ويمكن أن يخفض ضغط الدم مقارنة بلمس الرخام أو الفولاذ، حتى لو كانت جميعها بدرجة الحرارة نفسها."

وأوضحت أن ذلك يرجع إلى الرائحة التي لا تزال تنبعث من الخشب، حتى بعد عقود من قطع الشجر. وقيل إن الألواح الخشبية غير المعالجة تجلب أكبر الفوائد.

وفي حديثها إلى بودكاست Instant Genius، قالت ويليس: "الألواح الخشبية في المكاتب وغرف المدارس والمنازل تنبعث منها هذه الرائحة. وتستمر هذه الرائحة لسنوات عديدة. كان لدى الأشخاص الذين عملوا على اختبار في غرفة خرسانية مقابل اختبار في غرفة من الصنوبر، فرق كبير في الدرجات. واقترحوا أن الأمر قد يكون له علاقة بالرائحة."

ووجدت العديد من الدراسات أن المشي في الحدائق والغابات يمكن أن يساعد على التخلص من التوتر والقلق، وخفض ضغط الدم، وضبط مستويات السكر في الدم، وتعزيز جهاز المناعة.

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RT

 
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