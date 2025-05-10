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تجاوز الإشارة الحمراء.. فتسبب بتدمير مقهى في كاليفورنيا (صورة)

بل
تعبيرية
 
السبت، 10-05-2025 08:47 ص

الوكيل الإخباري-   أُصيب شخصان بجروح صباح يوم الأربعاء ، إثر اصطدام شاحنة كبيرة بمبنى تابع لسلسلة "ستاربكس" في مدينة أوشنسايد بولاية كاليفورنيا، وفق ما أعلنت إدارة الإطفاء.

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وقع الحادث قرابة الساعة 4:44 صباحاً عندما تجاوز سائق الشاحنة إشارة حمراء نتيجة حالة طبية طارئة، مما أدى إلى فقدانه السيطرة واصطدامه بالمبنى، مُحدثًا أضرارًا كبيرة بواجهته.


ورغم الخطر الكهربائي الذي أعاق عمليات الإنقاذ، تم إجلاء الموظفين والمتواجدين دون إصابات خطيرة، فيما نُقل السائق وشخص آخر إلى المستشفى، وتواصل السلطات تحقيقاتها.

 

 
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لبنان 24  

 
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