تجاوز الإشارة الحمراء.. فتسبب بتدمير مقهى في كاليفورنيا (صورة)

وقع الحادث قرابة الساعة 4:44 صباحاً عندما تجاوز سائق الشاحنة إشارة حمراء نتيجة حالة طبية طارئة، مما أدى إلى فقدانه السيطرة واصطدامه بالمبنى، مُحدثًا أضرارًا كبيرة بواجهته.
ورغم الخطر الكهربائي الذي أعاق عمليات الإنقاذ، تم إجلاء الموظفين والمتواجدين دون إصابات خطيرة، فيما نُقل السائق وشخص آخر إلى المستشفى، وتواصل السلطات تحقيقاتها.
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