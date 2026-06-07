تجربة طريفة في المكسيك للتنبؤ بنتائج كأس العالم 2026 - صور

الوكيل الإخباري- سار فيلان ببطء عبر ملعب كرة قدم مؤقت داخل حديقة حيوانات غوادالاخارا في المكسيك، في تجربة طريفة للتنبؤ بنتيجة المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026.

اضافة اعلان



وكان أمامهما خياران: تناول العشب في جانب يحمل العلم المكسيكي، أو في الجهة الأخرى التي تحمل علم جنوب أفريقيا. وقد رجّح اختيارهما فوز المكسيك في المباراة الافتتاحية يوم 11 يونيو.



وتشبه هذه التجربة محاولات سابقة للتنبؤ بالنتائج، أبرزها الأخطبوط "بول" في مونديال 2010.



وفي تجارب أخرى، اختارت غوريلا "تشينشي" و"فاوستينا" بين بينياتا على شكل قمصان منتخبات، فانقضت إحداهما على قميص أوروغواي، في إشارة لتوقع فوزها على إسبانيا.



كما توقعت فهود فوز كوريا الجنوبية، فيما رجحت زرافات فوز جمهورية الكونغو الديمقراطية على كولومبيا، ضمن فعاليات ترفيهية تسبق المونديال.







