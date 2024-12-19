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تجنب دهس كلب فلقي مصرعه في العراق - صور

للا
تعبيرية
الخميس، 19-12-2024 01:38 م

الوكيل الإخباري-   لقي سائق سيارة خاصة في العراق، مصرعه، وأصيب شخص آخر كان برفقته، بعد انقلاب المركبة خلال محاولة قائدها تجنب صدم كلب عبر الطريق لحظة وقوع الحادث.

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وكان الضحية يقود سيارته على طريق "كركوك – تازة" عندما فشلت مناورته لتجنب صدم الكلب، حيث انحرفت المركبة عن الطريق وانقلبت.

 

ونقلت وسائل إعلام ، عن شرطة المرور في المنطقة، قولها إن الحادث وقع عندما حاول السائق تجنب دهس كلب ظهر بصورة مفاجئة على الطريق.


وأظهرت صور للسيارة بعد الحادث، تعرضها لأضرار جسيمة جراء الانقلاب الذي تسبب بموت السائق على الفور.

 

كما أظهرت صورة أخرى الكلب على جانب الطريق وقد مات جرّاء الصدم رغم محاولة السائق تجنب دهسه.

 

وحضرت الشرطة لمكان الحادثة، وتم نقل الجثة للطب العدلي، فيما تم نقل المصاب إلى مستشفى الجمهورية في كركوك.


وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، وسط تعليقات حزينة على وفاة الرجل الذي مات لتجنب دهس الكلب.


لكن بعض المدونين ألقوا باللوم على الضحية الذي كان يقود سيارته بسرعة كبيرة وفق اعتقادهم، ولم يستطع السيطرة عليها عند ظهور الكلب أمامه بشكل مفاجئ.

 


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ارم نيوز

 
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