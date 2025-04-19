تجنّب هذه العادات للحفاظ على أرضياتك الخشبية.. نصائح بسيطة تُطيل عمرها

الوكيل الإخباري- مع دخول فصل الصيف، تميل كثير من العائلات إلى إزالة السجاد والاعتماد على الأرضيات الخشبية لما تضيفه من جمال وأناقة، إلى جانب ملاءمتها لأجواء الطقس الحار. لكن رغم مظهرها الجذاب، فإن هذه الأرضيات تحتاج إلى عناية خاصة لتبقى في حالة جيدة على المدى الطويل، إذ يمكن لبعض العادات اليومية الخاطئة أن تؤدي إلى تلفها وظهور خدوش وتشوهات دائمة.

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وبحسب موقع Real Simple المتخصص في الديكور والعناية المنزلية، فإن هناك مجموعة من الأخطاء الشائعة التي قد تضر بأرضياتك الخشبية دون أن تشعر. إليك أبرزها:



1. التنظيف المتكرر بالخل

رغم أن الخل يُعتبر من المنظفات الطبيعية الفعالة، إلا أن استخدامه بشكل متكرر على الأرضيات الخشبية قد يُسبب تآكل الطبقة الواقية بسبب طبيعته الحمضية، ما يؤدي إلى بهتان السطح وظهور خدوش.

البديل الآمن: استخدام منظف ذو حموضة متوازنة أو صابون أطباق مخفف، أو منظفات خاصة بالأرضيات الخشبية.



2. غمر الأرضيات بالماء

قد يبدو تنظيف الأرضيات باستخدام ممسحة مبللة أمرًا منطقيًا، لكن الخشب لا يتحمل الماء الزائد. فالماء يمكن أن يتسرب إلى الألواح، مما يؤدي إلى التواء الخشب وانتفاخه، بل وحتى ظهور العفن.

النصيحة: استخدم ممسحة من الألياف الدقيقة مبللة قليلًا فقط، لتزيل الأوساخ دون تشبع الخشب.



3. ارتداء الأحذية داخل المنزل

الأوساخ والرمال العالقة في الأحذية يمكن أن تخدش سطح الأرضية بسهولة، خاصة مع حركة الأثاث أو مرور الوقت.

الحل: اعتماد سياسة "لا أحذية داخل المنزل"، أو على الأقل، وضع سجاد عند جميع المداخل لالتقاط الأوساخ قبل دخولها.



4. إهمال وضع وسادات أسفل الأثاث

عدم استخدام وسادات من اللباد أسفل الأرجل المعدنية أو الخشبية للأثاث يؤدي إلى خدوش دائمة واحتكاك مباشر مع الخشب.

التوصية: تثبيت وسادات ناعمة أسفل الأرجل لحماية الأرضية، خاصة عند تحريك الأثاث.



5. ترك الأثاث الثقيل في مكانه لفترات طويلة

قد لا يبدو ذلك خطرًا في البداية، لكن بقاء قطع الأثاث الثقيلة في نفس الموقع لسنوات قد يُحدث انبعاجات دائمة في الخشب بسبب الضغط المستمر.

النصيحة: تغيير موضع الأثاث أو تحريكه قليلًا بين الحين والآخر لتوزيع الوزن بشكل متوازن.



خلاصة

الحفاظ على الأرضيات الخشبية لا يتطلب مجهودًا كبيرًا، بل فقط بعض العادات الصحيحة والاهتمام بالتفاصيل. بتجنب هذه الأخطاء البسيطة، يمكنك ضمان بقاء أرضيتك جميلة ومتينة لسنوات طويلة، تضيف فيها الأناقة والدفء إلى منزلك في كل المواسم.