تحدي الموت في المغرب .. "تيك توكر" يضرم النار في نفسه وتبتلعه الأمواج

وفي مشهد مأساوي، اختفى الشاب المغربي عن الأنظار بعد أن فقد السيطرة أثناء اشتعال النيران في جسده، لحظة تصوير تحدٍّ خطير ومرعب على منصة "تيك توك"، برفقة صديقه وشقيقه.
وبحسب المعلومات المتوفرة، ألقى الشاب، المعروف على المنصات الرقمية بالمقالب المثيرة، بنفسه في البحر عند أحد شواطئ مرقالة القريبة من مدينة البوغاز، قبل أن تجرفه الأمواج القوية، مما أدى إلى اختفائه.
وحتى هذه اللحظة، لا تزال السلطات المغربية وفرق الوقاية المدنية في حالة استنفار، حيث تستخدم زوارق الإنقاذ وفرق الغواصين في محاولة للعثور عليه وانتشاله من عرض البحر.
ووفقًا للمعطيات الأولية، فتحت السلطات الأمنية تحقيقًا مع أصدقائه الذين كانوا برفقته، بالإضافة إلى شقيقه، لمعرفة ملابسات الحادث.
وقد أثارت الحادثة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، حيث انتقد كثيرون تصرفات المراهقين والشباب وهوسهم بالتحديات الخطرة المنتشرة على الإنترنت. كما نبهوا إلى مخاطر هذه السلوكيات والمنافسات، التي قد تؤدي إلى نتائج مميتة.
وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة التحديات القاتلة انتشرت مؤخرًا في المغرب، وتسببت في حوادث عديدة أودت بحياة أطفال ومراهقين مغرر بهم.
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