تحذيرات صحية من الشموع المعطرة داخل المنازل

ويعد البارافين منتجا ثانويا لتكرير البترول، ما يجعله منخفض التكلفة وفعالا في تثبيت العطور والألوان. ويُسوّق أحيانا تحت اسم "الشمع المعدني"، رغم أنه في الأصل مشتق من البترول.
وعند احتراق شموع البارافين، قد تنبعث كميات ضئيلة من المركبات العضوية المتطايرة مثل البنزين والتولوين والفورمالديهايد، وهي مواد تنتج أيضا عن عمليات احتراق أخرى، وقد تسبب تهيج الجهاز التنفسي عند ارتفاع مستوياتها، كما تُصنّف بعضها موادّ مسرطنة.
وقد تساهم العطور الاصطناعية المضافة إلى الشموع المعطرة في زيادة الانبعاثات، إذ يمكن أن تطلق بعض خلطات العطور مواد تعرف بالفثالات، تُستخدم لإطالة ثبات الروائح، وقد ربطت بعض الدراسات بينها وبين اضطرابات في الجهاز الهرموني.
ويؤدي احتراق الشموع كذلك إلى إنتاج هيدروكربونات مثل الألكانات والألكينات، وهي مركبات تتشكل عند احتراق المواد العضوية، وتوجد أيضا في مصادر أخرى مثل عوادم السيارات وعمليات الاحتراق المختلفة.
-
أخبار متعلقة
-
كم ساعة يجب أن تنام؟.. دراسة تكشف
-
ما هي مساوئ تناول الطعام بسرعة في رمضان؟
-
ثعبان ضخم يستريح فوق مكيف في مطار مومباي ويثير القلق
-
أفضل 5 تمرينات منزلية قبل الإفطار في رمضان
-
القبض على طالب قتل زميله بمصر الجديدة
-
كيف تستيقظ بنشاط خلال شهر رمضان؟
-
أشهر خرافات صحية في رمضان وحقيقتها
-
جريمة مروّعة في العراق.. قتل والديه وهرب