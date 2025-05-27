تحذيرات في دولة عربية قبل عيد الأضحى.. فما القصة؟

الوكيل الإخباري- أعلن محافظ القاهرة، إبراهيم صابر، عن تطبيق إجراءات صارمة لضبط عمليات ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى، بهدف حماية الصحة العامة والحفاظ على البيئة.

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وشدد على منع الذبح خارج المجازر الحكومية، التي ستكون مفتوحة مجانًا للسكان خلال العيد، مع توفير فحص بيطري شامل للأضاحي واللحوم. كما حظر إقامة شوادر أو عرض الذبائح الحية في الطرق العامة.

وأكد المحافظ أن المخالفين ستُحرر ضدهم محاضر بيئية، مع تكليف فرق النظافة بإزالة المخلفات فورًا. وسيجري تشغيل المجازر على مدار الساعة.



من جانبه، أوضح مدير الطب البيطري أن المخالفين من محال الجزارة يواجهون عقوبات تصل إلى الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، قابلة للمضاعفة في حال التكرار.



وأكدت مديرية المجازر أن الذبح في الشوارع يخالف قوانين البيئة والنظافة، وتصل الغرامات إلى 10 آلاف جنيه.



تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على نظافة العاصمة وسلامة السكان خلال أيام العيد.