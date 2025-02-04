تحذيرات من نشاط زلزالي في دولة متوسطية.. إغلاق المدارس وتجنب التجمعات المغلقة

الوكيل الإخباري- نصحت السلطات اليونانية سكان جزيرة سانتوريني، الواقعة في بحر إيجة، بإغلاق المدارس غداً الاثنين وتجنب التجمع في الأماكن المغلقة، وذلك بعد رصد زيادة في النشاط الزلزالي خلال الأيام الأخيرة.

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وقالت وزارة الحماية المدنية في بيان صادر يوم السبت إنه تم تسجيل عدة هزات أرضية، بلغ أقوىها 4.3 درجة على مقياس ريختر يومي الجمعة والسبت، في المنطقة الواقعة بين جزيرة سانتوريني البركانية وأمورجوس.



الوزارة أكدت أن هذه الهزات غير مرتبطة بالنشاط البركاني، وأنها آخذة في التراجع، لكن الخبراء أوصوا باتخاذ احتياطات إضافية بما في ذلك إغلاق المدارس. كما نصحوا بتجنب ميناء أمودي الصغير ومرفأ فيرا المخصص للرحلات البحرية.



معهد أثينا للعلوم الجيوديناميكية أفاد أن الهزات الزلزالية التي تراوحت قوتها بين 2.8 و4.5 درجة استمرت يوم الأحد دون أن تُسجل أي أضرار.



تجدر الإشارة إلى أن سانتوريني، التي تعد واحدة من أشهر الوجهات السياحية في اليونان، هي جزيرة بركانية تشكلت نتيجة ثوران ضخم حدث في حوالي عام 1600 قبل الميلاد، وكان آخر ثوران بركاني في المنطقة قد وقع عام 1950.