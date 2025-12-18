تحذير أميركي للسياح: ابتعدوا عن هذه الحدود!

وأصدرت السفارة الأميركية في تايلاند تنبيهاً دعت فيه إلى تجنب الاقتراب لمسافة 50 كيلومتراً من الحدود، بسبب أعمال عدائية مستمرة، مع التنبيه إلى محدودية القدرة على تقديم خدمات طوارئ للمواطنين الأميركيين في المنطقة.
ويأتي التحذير على خلفية تصاعد نزاع حدودي قديم بين البلدين، أسفر عن سقوط قتلى ونزوح أعداد كبيرة، رغم اتفاق سابق لوقف إطلاق النار. ولا تزال مناطق حدودية ومدن تجارية تشهد توتراً متكرراً.
وتثير هذه التطورات مخاوف بشأن تأثيرها على السياحة في تايلاند، التي تشهد إقبالاً كبيراً من الزوار هذا العام.
