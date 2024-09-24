تحذير.. القراد يحمل مرضا نادرا لا يوجد له علاج

وتحدثت الإذاعة الإخبارية "WABE" في ولاية جورجيا الأميركية عن فيروس "Heartland" الناشئ، وهو موضوع يجري بحثه في جامعة إيموري.
وقال المصدر إن هذا الفيروس ينتشر عن طريق القراد النجمية الوحيدة، المعروفة بانتشارها في جورجيا.
وأضافت لويس: "لا يوجد علاج في هذه المرحلة باستثناء الاعتناء بالأعراض". وبينما لا يزال هذا الفيروس نادرا نسبيا، فقد تم إبلاغ مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالعديد من الوفيات.
من جهته، ذكر الباحث الرئيسي غونزالو فاسكيز بروكوبيك أنه بدون علاج أو لقاح، سيكون من المهم بشكل خاص تتبع أنماط المرض الناشئة.
وأبرز: "نحن نتخذ الخطوات اللازمة لفهم ذلك، يجب أن نعلم ما يمكننا فعله في حال حدثت زيادة في حالات الإصابة البشرية".
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