تحذير عالمي من لعبة "كرات الماء" للأطفال

ويتم استخدام خرزات الماء لأغراض مختلفة، بما في ذلك استخدامها كلعب، أو في الحرف اليدوية، أو كديكور منزلي، أو في تنسيق الزهور، وتحظى بشعبية خاصة.
ويتم بيع الخرزات تحت مجموعة متنوعة من الأسماء، بما في ذلك كرات الجيلي، وكرات الماء، والخرز الحسي، وبلورات الماء.
وإذا تم ابتلاعها، تتوسع حبات الماء، ويمكن أن تسد الممر الهضمي، الأمر الذي قد يتطلب إجراء عملية جراحية.
وأطلقت الكلية الملكية لطب الطوارئ "تحذيرًا أمنيًا" بشأن حبات الماء، ومنعت إعطاءها للأطفال.
وحذر مكتب سلامة المنتجات والمعايير في بريطانيا من شرائها للأطفال دون سن الخامسة، إذ تكمن خطورتها في سرعة نموها، فتبدأ بحجم لا يزيد عن مليمترات، وتنمو إلى 400 ضعف حجمها في حوالي 36 ساعة عند تعرضها للسائل.
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