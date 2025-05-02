الجمعة 2025-05-02 07:51 م
 

تحذير للمسافرين: هذا المطار هو الأكثر رعبًا في العالم - صور

مطار جيزبورن في نيوزيلندا
مطار جيزبورن في نيوزيلندا
 
الجمعة، 02-05-2025 04:40 م
الوكيل الإخباري-   لا أحد يرغب في أن يكون على متن طائرة تحط أو تُقلِع من مطار يُعتبر "الأكثر رعبًا في العالم". لذا كنصيحة، تجنّب قدر المستطاع مطار جيزبورن في نيوزيلندا!اضافة اعلان


يُنصح المسافرون بتجنّب هذا المطار إذا أمكن، فهو من أغرب المطارات عالميًا بسبب تقاطع خط سكك حديدية مع مدرجه الرئيسي. تخيّل مشهدًا فريدًا حيث تهبط طائرة أو تُقلِع بينما يعبر قطار بخاري من نوع "جيزبورن سيتي فنتج ريلوي" نفس المدرج في الوقت ذاته!

رغم أن هذا المشهد قد يبدو مرعبًا للركاب والطيارين على حد سواء، إلا أن القطارات تعبر المطار نحو 15 مرة سنويًا فقط، وتحديدًا خلال موسم الصيف وعند زيارة السفن السياحية، إذ يجذب هذا التقاطع الغريب الكثير من السياح الفضوليين. ويتطلب الأمر تنسيقًا دقيقًا بين مراقبي الحركة الجوية وطاقم القطار، خاصة أن المطار يستقبل أكثر من 60 رحلة سنويًا، وهو شريان رئيسي يربط منطقة جيزبورن النائية ببقية أنحاء نيوزيلندا.


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روسيا اليوم
 
gnews

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