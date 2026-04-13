تحذير من كارثة عالمية قد تعيد تشكيل مناخ الأرض

ووفقًا للدراسة، قد يؤدي انهيار تيار الخليج إلى ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض بنحو 0.2 درجة مئوية.
وأثبت العلماء، باستخدام النمذجة الحاسوبية، أن انهيار هذا التيار الحيوي قد يؤدي إلى إطلاق كميات هائلة من الكربون المخزّن حاليًا في أعماق المحيطات.
وقال الباحث ماتيو ويليت: "ينتج هذا التغير في درجات الحرارة عن إطلاق كميات كبيرة من الكربون من المحيط الجنوبي نتيجة زيادة اختلاط المياه، ما يؤدي إلى صعود المياه العميقة الغنية بالكربون إلى السطح".
وتشير الدراسة إلى أنه، وعلى الرغم من حدوث بعض التوازن الناتج عن انخفاض درجات الحرارة في أوروبا، فإن درجات الحرارة في نصف الكرة الشمالي ستنخفض بشكل حاد، في حين ستشهد القارة القطبية الجنوبية تغيرات حرارية متباينة، قد تشمل انخفاضًا في بعض المناطق وارتفاعًا في أخرى تبعًا لآليات دوران المحيطات والرياح.
روسيا اليوم
