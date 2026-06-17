الأربعاء 2026-06-17 09:26 ص

تحذير من مخاطر سماعات الرأس

تحذير من مخاطر سماعات الرأس
تعبيرية
 
الأربعاء، 17-06-2026 08:52 ص
الوكيل الإخباري-   حذّرت الدكتورة تاتيانا فيلدبوش، أخصائية أمراض الأنف والأذن والحنجرة، من أن استخدام سماعات الرأس لفترات طويلة وبمستويات صوت مرتفعة قد يؤدي إلى مشكلات سمعية، أبرزها ضعف السمع وطنين الأذن.اضافة اعلان


وأوضحت أن الخطر لا يقتصر على نوع معين من السماعات، بل يشمل السلكية واللاسلكية على حد سواء، مشيرة إلى أن التأثيرات السلبية قد تظهر عند الاستماع إلى الموسيقى بمستوى يتجاوز 85 ديسيبل، خاصة في البيئات الصاخبة مثل وسائل النقل والطائرات والصالات الرياضية.

ونصحت الأخصائية باتباع "قاعدة 60/60"، التي تقوم على عدم استخدام سماعات الرأس لأكثر من 60 دقيقة متواصلة، مع ضبط مستوى الصوت عند 60% كحد أقصى من القدرة المتاحة للجهاز.

وأضافت أنه في حال الاضطرار لاستخدام السماعات لفترات طويلة، يُفضّل اللجوء إلى السماعات الكبيرة أو العازلة للضوضاء، لأنها تقلل الحاجة إلى رفع مستوى الصوت بشكل مفرط.

من جانبه، أوصى أخصائي الأنف والأذن والحنجرة الدكتور دميتري غورين بعدم الاستماع إلى الموسيقى عبر سماعات الرأس لأكثر من ساعتين متواصلتين، مع ضرورة البدء بمستوى صوت منخفض ورفعه تدريجياً إلى مستوى مريح.

وأكد أنه إذا لم يتمكن الشخص من سماع من حوله أثناء استخدام السماعات، فهذه إشارة إلى أن مستوى الصوت مرتفع ويجب خفضه لتجنب الإضرار بالسمع.
 
 


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