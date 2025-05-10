تحطم طائرة إجلاء طبي في تشيلي ومصرع جميع ركابها الستة

الطائرة، التي كانت متجهة من العاصمة سانتياغو إلى مدينة أريكا شمال البلاد، تحطمت في منطقة جبلية وعرة تُدعى كوراكافي، على بُعد نحو 40 كيلومترًا غرب العاصمة، مما صعّب جهود البحث والإنقاذ في الساعات الأولى.
وكان على متن الطائرة فريق طبي كامل برفقة مريض، ولم ينجُ أحد من الحادث. ولم تُعلن السلطات حتى الآن عن هوية الضحايا، فيما تتواصل التحقيقات لمعرفة أسباب التحطم.
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