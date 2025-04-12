تحطم مروحية في نيويورك وعلى متنها مسؤول بشركة كبرى (فيديو)

ووقع حادث التحطم في النهر قرب شارع هيوستن ونفق هولاند.
وأظهرت مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المروحية وهي مقلوبة والمياه تغمر معظمها.
على متنها مسؤول بشركة كبيرة.. لحظة تحطم مروحية في نيويورك#سوشال_الوكيل #فيديو pic.twitter.com/TRu3OObr2H— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) April 12, 2025
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