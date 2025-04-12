السبت 2025-04-12 05:39 م
 

تحطم مروحية في نيويورك وعلى متنها مسؤول بشركة كبرى (فيديو)

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من موقع الحادث
 
السبت، 12-04-2025 02:51 م

الوكيل الإخباري-   توفي 6 أشخاص في حادث تحطم مروحية في نهر هدسون بمدينة نيويورك قبالة مانهاتن، يوم الخميس.

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وذكرت إدارة الإطفاء أنها تلقت تقريرا بشأن سقوط مروحية في النهر حوالي الساعة 15:17 مساء.

ووقع حادث التحطم في النهر قرب شارع هيوستن ونفق هولاند.

وأظهرت مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المروحية وهي مقلوبة والمياه تغمر معظمها.

 

 

 

لبنان 24

 

 
gnews

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