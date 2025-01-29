تحطم مقاتلة 'إف 35' في ألاسكا ونجاة الطيار

الوكيل الإخباري- تحطمت مقاتلة أميركية من الجيل الخامس من طراز "إف 35" في قاعدة إيلسون الجوية في ألاسكا، ولكن الطيار نجا من الحادث، وفقًا لصحيفة "أنكوراج ديلي نيوز".

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وذكرت الصحيفة أن الطائرة تحطمت على المدرج، وتم نقل الطيار إلى المستشفى لإجراء فحص طبي للتأكد من حالته، نقلاً عن وكالة "تاس" الروسية.



وأضافت الصحيفة أن التكلفة التقريبية للطائرة تبلغ نحو 81 مليون دولار، وأن قيادة القاعدة الجوية تعهدت بإجراء تحقيق شامل لمعرفة أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل احتمالات وقوع مثل هذا الحادث في المستقبل.