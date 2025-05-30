تحقيق دولي بعد العثور على مادة مخدرة في منتج شهير للأطفال في أوروبا

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الوكيل الإخباري- أثار اكتشاف آثار لمادة الحشيش داخل عبوات حلوى "هابي كولا" التي تُنتجها شركة "هاريبو" الألمانية، موجة قلق واسعة في هولندا، ودفع الشركة إلى سحب دفعة كاملة من المنتج الموجّه بشكل أساسي للأطفال، وذلك بحسب ما أوردته تقارير إعلامية دولية. اضافة اعلان





وتحدثت وسائل إعلام أوروبية عن بلاغات متزايدة من عائلات هولندية، أفادت بتعرض أطفالها لأعراض صحية غير معتادة، أبرزها الغثيان والدوار، بعد تناولهم للمنتج. ما استدعى هيئة سلامة الأغذية الهولندية إلى التدخل الفوري وإجراء تحاليل مخبرية، كشفت عن وجود مادة القنّب (الحشيش) في بعض العبوات.



وفي تصريح تناقلته وسائل الإعلام ، قال المتحدث باسم الهيئة الرقابية إن النتائج "أظهرت وجود تلوث في عدد من العبوات"، مؤكدًا أن تحقيقًا مشتركًا بدأ بالتعاون مع شركة "هاريبو" لتحديد مصدر المادة المخدّرة وكيفية دخولها إلى سلسلة الإنتاج.



من جهتها، أصدرت "هاريبو" بيانًا صحفيًا أكدت فيه أن الحادثة محصورة داخل الأراضي الهولندية، وأن الدفعة المتأثرة محدودة وتم سحبها فورًا من الأسواق كإجراء احترازي. وأوضحت الشركة أن باقي منتجاتها تخضع لرقابة صارمة ولم تُسجّل فيها أي مخالفات أو مكونات غير مصرّح بها.



وشدد متحدث باسم "هاريبو" على أن سلامة المستهلكين تأتي في مقدمة أولويات الشركة، مضيفًا: "نتعامل مع الحادثة بمنتهى الجدية، وقد بدأنا اتخاذ إجراءات احترازية بالتعاون الوثيق مع الجهات الرقابية المختصة".



وتعود جذور الأزمة إلى بلاغ من إحدى العائلات، قالت فيه إن أفرادها تعرضوا لتوعك بعد تناول المنتج. وأكدت التحاليل وجود مادة القنّب في ثلاث عبوات على الأقل، ما فجّر موجة من القلق والاستنفار في الأوساط الرقابية والصحية.



وكالات