"تحمض المحيطات" يهدد صلاحية الأرض للسكن

الوكيل الإخباري- مع تزايد تحمض المحيطات، يستعد الكوكب "حتمًا" لعبور عتبة إنذار جديدة تسهم في التأثير في استقرار الأرض وقدرتها على الصمود وصلاحيتها للسكن، وفق تقرير صادر عن معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ، نشرته وكالة "فرانس برس".

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وقبل خمسة عشر عامًا، حدد العلماء تسعة "حدود كوكبية"، وهي عتبات مادية لا ينبغي للبشرية أن تتجاوزها إذا أرادت البقاء في وضع "آمن".



وتحت تأثير النشاطات البشرية، تم تجاوز ستّ من هذه العتبات في السنوات الأخيرة، ووفق تقرير جديد نُشر الاثنين، فإن تجاوز الحد السابع، وهو تحمض المحيطات، بات متوقعًا "في المستقبل القريب".



وتتعلق العتبات الست التي تم تجاوزها على نطاق واسع بتغير المناخ، وإزالة الغابات، وفقدان التنوع البيولوجي، وكمية المواد الكيميائية الاصطناعية (بما في ذلك المواد البلاستيكية)، وندرة المياه العذبة وتوازن دورة النيتروجين (المدخلات الزراعية). ويستمر الوضع على هذا الصعيد في التدهور، وفق ما أكد الاثنين هذا التقييم لصحة الكوكب الذي سيُحدّث منذ الآن كل عام.