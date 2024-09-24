"تحمض المحيطات" يهدد صلاحية الأرض للسكن

وقبل خمسة عشر عامًا، حدد العلماء تسعة "حدود كوكبية"، وهي عتبات مادية لا ينبغي للبشرية أن تتجاوزها إذا أرادت البقاء في وضع "آمن".
وتحت تأثير النشاطات البشرية، تم تجاوز ستّ من هذه العتبات في السنوات الأخيرة، ووفق تقرير جديد نُشر الاثنين، فإن تجاوز الحد السابع، وهو تحمض المحيطات، بات متوقعًا "في المستقبل القريب".
وتتعلق العتبات الست التي تم تجاوزها على نطاق واسع بتغير المناخ، وإزالة الغابات، وفقدان التنوع البيولوجي، وكمية المواد الكيميائية الاصطناعية (بما في ذلك المواد البلاستيكية)، وندرة المياه العذبة وتوازن دورة النيتروجين (المدخلات الزراعية). ويستمر الوضع على هذا الصعيد في التدهور، وفق ما أكد الاثنين هذا التقييم لصحة الكوكب الذي سيُحدّث منذ الآن كل عام.
-
أخبار متعلقة
-
تحذير.. القراد يحمل مرضا نادرا لا يوجد له علاج
-
احذره.. تصرف شائع يتسبب بزيادة استهلاك البنزين في سيارتك !
-
دراسة: الانفجار النووي سينقذ الأرض من الاصطدام بكويكب كبير
-
هل تعطي طفلك "الايباد" .. تعرف على مخاطره!
-
بعد 18 عاماً.. أمريكي يكتشف أنه كان يدفع فاتورة الكهرباء لجاره
-
"بعد أن تناولوا الدجاج".. تسمم مجموعة من الطلاب في المغرب
-
7 نصائح لإقناع طفلك بالنوم مبكرا
-
الأمن المصري يلقي القبض على رجل قاد سيارته داخل مياه البحر