تخرجت بامتياز.. مكسيكية تصبح أول محامية من متلازمة داون

الوكيل الإخباري- تصدرت صور المكسيكية آنا فيكتوريا إسبينو دي سانتياجو (25 عاماً) عناوين الصحف الأجنبية، بعد أن أصبحت أول محامية مصابة بمتلازمة داون، بفضل دعم والديها وعزيمتها.



وحسب التقارير، ولدت فيكتوريا في 30 يناير (كانون الثاني) 1999، وتُعد رحلتها دليلاً على تصميمها، حيث تغلبت على التحديات المجتمعية والأكاديمية التي عادةً ما يواجهها الأشخاص المصابون بمتلازمة داون.



أكملت إسبينو دراستها الثانوية عبر الإنترنت، وتم قبولها في جامعة زاكاتيكاس المستقلة لدراسة القانون. لم تكن رحلة فيكتوريا للحصول على شهادة جامعية فقط، بل هدفت إلى كسر الحواجز أمام الأشخاص الذين يعانون من ظروف مماثلة.



وتجاوز إنجاز آنا فيكتوريا إسبينو حدود المجال الأكاديمي، إذ شاركت بنشاط في العديد من المنتديات الحقوقية التي تهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة.