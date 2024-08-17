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تخرجت بامتياز.. مكسيكية تصبح أول محامية من متلازمة داون

المكسيكية آنا فيكتوريا إسبينو دي سانتياجو
المكسيكية آنا فيكتوريا إسبينو دي سانتياجو




 

السبت، 17-08-2024 12:42 م

الوكيل الإخباري-   تصدرت صور المكسيكية آنا فيكتوريا إسبينو دي سانتياجو (25 عاماً) عناوين الصحف الأجنبية، بعد أن أصبحت أول محامية مصابة بمتلازمة داون، بفضل دعم والديها وعزيمتها.


وحسب التقارير، ولدت فيكتوريا في 30 يناير (كانون الثاني) 1999، وتُعد رحلتها دليلاً على تصميمها، حيث تغلبت على التحديات المجتمعية والأكاديمية التي عادةً ما يواجهها الأشخاص المصابون بمتلازمة داون.


أكملت إسبينو دراستها الثانوية عبر الإنترنت، وتم قبولها في جامعة زاكاتيكاس المستقلة لدراسة القانون. لم تكن رحلة فيكتوريا للحصول على شهادة جامعية فقط، بل هدفت إلى كسر الحواجز أمام الأشخاص الذين يعانون من ظروف مماثلة.


وتجاوز إنجاز آنا فيكتوريا إسبينو حدود المجال الأكاديمي، إذ شاركت بنشاط في العديد من المنتديات الحقوقية التي تهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة.


وحظيت فيكتوريا باهتمام دولي، مما أدى إلى تعاونها مع مؤسسات في إسبانيا وبيرو وتشيلي بشأن استراتيجيات لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تلقت عروض عمل من الخارج، مما يسلط الضوء على الاعتراف العالمي بقدراتها وتفانيها.

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