تخزين الطعام بشكل سليم: 8 خطوات للحفاظ على جودته وصحته

الوكيل الإخباري- في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الأطعمة الطازجة والمجمدة، يصبح تخزين الطعام بشكل صحيح أمرًا أساسيًا للحفاظ على الصحة العامة وتجنب التسمم الغذائي.

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إليك 8 نصائح تساعدك على تخزين الأطعمة بطريقة آمنة:

- تبريد الطعام سريعًا: لا تترك الأطعمة المطبوخة في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين.

- درجة حرارة الثلاجة: تأكد من أن حرارة الثلاجة لا تتجاوز 4 درجات مئوية، والمجمد -18 درجة مئوية.

- الفصل بين الأطعمة: خزّن اللحوم النيئة بعيدًا عن الأطعمة الجاهزة للأكل لتجنب انتقال البكتيريا.

- استخدام عبوات محكمة: غطِّ الأطعمة جيدًا لمنع امتصاص الروائح أو انتقال الجراثيم.

- الانتباه لتواريخ الصلاحية: لا تستهلك منتجات منتهية الصلاحية حتى لو كانت بحالة جيدة.

- تنظيف الثلاجة دوريًا: تخلص من بقايا الطعام وامسح الأرفف بانتظام.

- لا تعِد تجميد الطعام المُذاب: إذ يُمكن أن يؤدي ذلك لتكاثر البكتيريا.

- الاعتماد على الحواس: إذا كانت رائحة أو لون الطعام غريبًا، لا تخاطر وتخلص منه.