الإثنين 2025-04-14 01:03 م
 

تخزين الطعام بشكل سليم: 8 خطوات للحفاظ على جودته وصحته

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تعبيرية
 
الإثنين، 14-04-2025 11:07 ص

الوكيل الإخباري-   في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الأطعمة الطازجة والمجمدة، يصبح تخزين الطعام بشكل صحيح أمرًا أساسيًا للحفاظ على الصحة العامة وتجنب التسمم الغذائي.

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إليك 8 نصائح تساعدك على تخزين الأطعمة بطريقة آمنة:
- تبريد الطعام سريعًا: لا تترك الأطعمة المطبوخة في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين.
- درجة حرارة الثلاجة: تأكد من أن حرارة الثلاجة لا تتجاوز 4 درجات مئوية، والمجمد -18 درجة مئوية.
- الفصل بين الأطعمة: خزّن اللحوم النيئة بعيدًا عن الأطعمة الجاهزة للأكل لتجنب انتقال البكتيريا.
- استخدام عبوات محكمة: غطِّ الأطعمة جيدًا لمنع امتصاص الروائح أو انتقال الجراثيم.
- الانتباه لتواريخ الصلاحية: لا تستهلك منتجات منتهية الصلاحية حتى لو كانت بحالة جيدة.
- تنظيف الثلاجة دوريًا: تخلص من بقايا الطعام وامسح الأرفف بانتظام.
- لا تعِد تجميد الطعام المُذاب: إذ يُمكن أن يؤدي ذلك لتكاثر البكتيريا.
- الاعتماد على الحواس: إذا كانت رائحة أو لون الطعام غريبًا، لا تخاطر وتخلص منه.


🔍 بهذه الخطوات، يمكنك تجنّب العديد من المشكلات الصحية المرتبطة بسوء تخزين الطعام، خاصة في المواسم الحارة أو عند تحضير كميات كبيرة من الطعام.

 
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