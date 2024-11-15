تراجع غير مسبوق في معدلات الولادة بفرنسا

ورغم أن الانخفاض شمل جميع الفئات العمرية للأمهات، إلا أنه كان أكثر وضوحًا بين النساء فوق سن الثلاثين. كما كشفت الإحصائيات عن تفاوتات إقليمية، حيث شهدت المناطق الغربية والمناطق الريفية انخفاضات أكبر من المعدل الوطني. ولم تكن الأقاليم الفرنسية ما وراء البحار بمنأى عن هذا التراجع، مما يعكس انخفاضًا شاملًا على مستوى البلاد.
وأشار المعهد الوطني للإحصاء إلى أن الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كوفيد-19 قد تركت تأثيرات عميقة، مما أدى إلى تأجيل أو إلغاء مشاريع الإنجاب لدى العديد من العائلات. كما لعبت حالة عدم اليقين الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى التغيرات في أنماط الحياة، دورًا كبيرًا في هذا التراجع.
فرانس بالعربي
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