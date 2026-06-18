الخميس 2026-06-18 01:00 م

تراجع معدل البطالة في بريطانيا

تراجع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 4.9 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الممتدة من شباط إلى نيسان، مقارنة بـ 5 بالمئة في الفترة السابقة، ما اسهم في تهدئة المخاوف من أن تؤدي أزمة الطاقة إلى ارتفاع مع
ارشيفية
 
الخميس، 18-06-2026 12:21 م
الوكيل الإخباري-    تراجع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 4.9 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الممتدة من شباط إلى نيسان، مقارنة بـ 5 بالمئة في الفترة السابقة، ما اسهم في تهدئة المخاوف من أن تؤدي أزمة الطاقة إلى ارتفاع معدلات فقدان الوظائف.اضافة اعلان


ووفقًا لمكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، انخفض عدد المتعطلين عن العمل بمقدار 105 آلاف شخص خلال الربع الأخير ليصل إلى 1.764 مليون شخص.

وفي المقابل، ارتفع عدد العاملين بنحو 100 ألف شخص ليبلغ 34.410 مليون موظف، بينما زاد عدد غير النشطين اقتصادياً – وهم الأشخاص الذين لا يعملون ولا يبحثون عن عمل – بمقدار 137 ألفاً ليصل إجماليهم إلى 9.136 مليون شخص.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطني، ليز ماكيون، إن سوق العمل البريطاني "ظل مستقراً بشكل عام خلال الربع الأخير، رغم ظهور مؤشرات إضافية على التباطؤ في بعض الجوانب".
 
 


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