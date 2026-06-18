تراجع معدل البطالة في بريطانيا

ووفقًا لمكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، انخفض عدد المتعطلين عن العمل بمقدار 105 آلاف شخص خلال الربع الأخير ليصل إلى 1.764 مليون شخص.
وفي المقابل، ارتفع عدد العاملين بنحو 100 ألف شخص ليبلغ 34.410 مليون موظف، بينما زاد عدد غير النشطين اقتصادياً – وهم الأشخاص الذين لا يعملون ولا يبحثون عن عمل – بمقدار 137 ألفاً ليصل إجماليهم إلى 9.136 مليون شخص.
وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطني، ليز ماكيون، إن سوق العمل البريطاني "ظل مستقراً بشكل عام خلال الربع الأخير، رغم ظهور مؤشرات إضافية على التباطؤ في بعض الجوانب".
-
أخبار متعلقة
-
خجلها خطف القلوب.. ابنة ميلوني حديث السوشال ميديا - فيديو
-
عودة طال انتظارها لشريك وفيونا والحمار بعد 17 عاماً - فيديو
-
من عصير مفيد إلى أزمة صحية.. ماذا حدث في الأسواق المصرية؟
-
مقتل شخص بتحطم طائرة صغيرة على طريق سريع في ولاية تكساس الأمريكية
-
مخلوق نادر بمظهر مخيف.. لكنه حقيقي - صور
-
230 كيلوغرامًا من الذهب.. سقوط شبكة تهريب ضخمة
-
تحذير من مخاطر سماعات الرأس
-
رونالدو يواجه موقفا غير متوقع في أمريكا - فيديو