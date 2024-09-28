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ترامب يتعهد بمقاضاة "غوغل" في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية

ترامب
ترامب
السبت، 28-09-2024 12:15 م

الوكيل الإخباري-   اتهم دونالد ترامب، أمس، محرك البحث غوغل بعرض مقالات سيئة فقط عنه، متعهدًا بمقاضاة عملاق التكنولوجيا في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية.

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ولم يقدّم ترامب أي دليل على اتهامه في منشور على منصته «تروث سوشال»، مضيفًا أن محرك البحث يعرض مقالات إيجابية فقط عن منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.


وقال في المنشور: «هذا نشاط غير قانوني، ونأمل أن تلاحقهم وزارة العدل جنائيًا بسبب هذا التدخل الصارخ في الانتخابات».


وأضاف: «إذا لم يحدث ذلك، ووفقًا لقوانين بلدنا، فسأطلب مقاضاتهم على أعلى المستويات عندما أفوز في الانتخابات».


وجاء منشور ترامب بعد تقرير لمنظمة محافظة عن النتائج التي حصلت عليها إثر إجرائها بحثًا شمل عبارة «سباق دونالد ترامب الرئاسي 2024».


وأوضح بيان لـ«غوغل» أن «الموقعين الإلكترونيين للحملتين يتم عرضهما باستمرار في أعلى نتائج البحث لاستفسارات محددة أو عامة».


وأضاف: «هذا التقرير أجرى بحثًا على مصطلح نادر وواحد في يوم واحد قبل بضعة أسابيع، وحتى بالنسبة لهذا البحث، احتل موقع المرشحين المرتبة الأولى في نتائج البحث على غوغل».


وأكدت غوغل أنها لا تتلاعب بنتائج البحث لمصلحة أي مرشح سياسي، ولا تكشف الشركة عن العمليات الداخلية للبرنامج الذي يشغل محرك البحث الشامل الخاص بها. ومع ذلك، فإن التوقيت وشعبية الموضوعات من العوامل المعروفة بأنها تؤثر في نتائج البحث.

 

البيان

 
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