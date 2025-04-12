ترامب يرفع قبضته ويزيح أوباما.. في لوحة تثير الجدل

ونقل الجمهوري البالغ من العمر 78 عامًا، صورة الرئيس الديمقراطي الوحيد من أصول أفريقية إلى الجانب الآخر من ردهة المدخل الرئيسي للبيت الأبيض.
وتُعد هذه الخطوة غير مألوفة للغاية بالنسبة لرئيس في السلطة، إذ ينتظر معظم الرؤساء حتى مغادرتهم مناصبهم قبل تعليق صورهم في المبنى التاريخي الذي شُيّد قبل 200 عام.
وكتب البيت الأبيض في منشور على إكس (تويتر سابقًا): «بعض الأعمال الفنية الجديدة في البيت الأبيض»، إلى جانب مقطع فيديو لأشخاص يمرون أمام صورة ترامب الجديدة، في المكان المجاور للدرج الرئيسي، حيث كانت صورة أوباما مُعلّقة سابقًا.
وتُظهر اللوحة الجديدة لحظة رفع ترامب قبضته، وأذنه ملطخة بالدماء، وهو يصيح: «قاتلوا»، بعدما أطلق عليه مسلح النار وأصابه إصابة طفيفة في أذنه، في بلدة بتلر بولاية بنسلفانيا، في يوليو 2024.
وأكد مسؤول في البيت الأبيض أنه لا تتوفر لديه معلومات فورية عن الفنان الذي رسم اللوحة. وتُشبه اللوحة إلى حد كبير صورة التُقطت لتلك اللحظة بواسطة وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
ونشر عدد من مسؤولي البيت الأبيض لاحقًا صورًا للوحة ترامب الجديدة، مع عرض صورة أوباما في مكان قريب.
وجرت العادة أن يُغيّر رؤساء الولايات المتحدة صور أسلافهم، مع الاحتفاظ بصور أحدث لشاغلي المنصب في قاعة المدخل الرئيسي.
عكاظ
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