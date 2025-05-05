ترامب يُعيد فتح "ألكاتراز".. السجن الأخطر في تاريخ أمريكا - صور

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأحد، عن عزمه إعادة فتح سجن "ألكاتراز" الشهير في ولاية كاليفورنيا، وتحويله إلى منشأة مشددة مخصصة لاحتجاز أكثر المجرمين عنفًا وخطورة في البلاد، في خطوة تهدف، بحسب قوله، إلى مواجهة تصاعد معدلات الجريمة.

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وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" أنه وجّه الحكومة الفيدرالية، من خلال مكتب السجون ووزارة العدل وبالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي، إلى الشروع في إعادة بناء وتوسيع السجن.



وقال في منشوره: "لقد عانت أميركا طويلاً من المجرمين العنيفين وحثالة المجتمع... عندما كنا أمة أكثر جدية، كنا نعزل أخطر المجرمين لحماية الأبرياء. هكذا يفترض أن تكون الأمور".



ووصف الخطوة بأنها "رمز للقانون والنظام والعدالة"، مؤكدًا أن إعادة افتتاح السجن التاريخي سترسل رسالة واضحة بأن الجريمة لن تُتسامَح.



سجن ألكاتراز، المعروف بـ"الصخرة"، يقع على جزيرة نائية في خليج سان فرانسيسكو، وكان يُعد من أكثر السجون حراسة في الولايات المتحدة قبل إغلاقه عام 1963 بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وتدهور البنية التحتية، إذ كانت جميع الإمدادات تُنقل إليه عن طريق القوارب.



استضاف السجن عددًا من أبرز المجرمين في التاريخ الأميركي، من بينهم زعيم العصابات الشهير آل كابوني، وشهد محاولات هروب عدة رغم صعوبة ذلك بسبب التيارات البحرية القوية، حيث حاول 36 سجينًا الفرار عبر 14 عملية، فشل معظمهم أو لقوا مصرعهم.



ويحتل ألكاتراز مكانة رمزية في الثقافة الأميركية، وظهر في العديد من الأفلام، أبرزها فيلم "ذا روك" (The Rock) من بطولة شون كونري ونيكولاس كيج.









