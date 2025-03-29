تركيا: اكتشاف ثعبان ضخم داخل حافلة ركاب يثير الجدل

تفاصيل الواقعة
كان الصندوق متجهًا من إسطنبول إلى أنطاليا، ولم يُعرف بعد كيف دخل الثعبان إلى تركيا، حيث إنها ليست موطنًا طبيعيًا لهذه الفصيلة. وتمت السيطرة على الثعبان ونقله إلى حديقة حيوانات، فيما بدأت الشرطة تحقيقًا لمعرفة مصدره وهوية الشخص الذي أرسله أو كان سيستقبله.
مخاطر "الأصليات"
تمتلك هذه الثعابين أسنانًا قوية تساعدها على التمسك بضحاياها، ثم تقوم بخنقها والتهامها بالكامل، ما يجعل وجودها خطرًا، رغم كونها غير سامة.
الحادثة أثارت تساؤلات حول تجارة الحيوانات الغريبة في تركيا، وكيفية تهريبها عبر وسائل النقل العام.
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