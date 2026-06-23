تركيا.. المؤبد يطارد مشاهير في قضية مقتل لاعب شاب - فيديو

وطالبت النيابة بالسجن المؤبد للمغنية وصديقها بتهم التحريض والقتل العمد، فيما يواجه يلدزهان عقوبة قد تصل إلى خمس سنوات بتهمة إيواء مجرم.
وتعود القضية إلى مارس الماضي، حين قُتل اللاعب الشاب خلال محاولته التوسط لإنهاء خلاف بين صديقه مغني الراب وهاب جان بيه والمغنية ألينا، ما أثار موجة حزن واسعة في تركيا.
'Bu canın hesabını hepsi bana verecek'
Ümraniye’de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması bugün görülürken, aile adliyede açıklamalarda bulundu.
Anne Ülker Kundakçı, yaşanan olayı “Çocuğum aşk üçgeni… pic.twitter.com/2oZROOnYh6
-
أخبار متعلقة
-
ما سر الحوادث التي تطارد مشاهير "البايكرز" وتثير صدمة الرأي العام؟ - فيديو
-
نجاة مشرّد بعد أن مرّت سيارة فوقه في إزمير - فيديو
-
حطّم مروحية تدريبية في ألاسكا وإصابة طاقمها في أمريكا - فيديو
-
الهند.. حراس غابات يمارسون اليوغا فوق ظهور الأفيال - فيديو
-
الجزائر.. لبؤة طليقة تثير الذعر بين السكان - فيديو
-
بعد وفاته المأساوية.. الكشف عن صاحب الملايين الـ21 في بريطانيا
-
النساء في بيئة العمل… ضغوط متزايدة ومؤشرات احتراق مهني
-
أستراليا.. اكتشاف حالتين جديدتين من إنفلونزا الطيور