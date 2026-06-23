الثلاثاء 2026-06-23 11:59 ص

تركيا.. المؤبد يطارد مشاهير في قضية مقتل لاعب شاب - فيديو

نمت
ألينا كالايجي أوغلو و علاء الدين قطايفجي أوغلو و عزت يلدزهان
 
الثلاثاء، 23-06-2026 10:12 ص

الوكيل الإخباري-   بدأت في إسطنبول محاكمة المغنية التركية ألينا كالايجي أوغلو وصديقها رجل الأعمال علاء الدين قطايفجي أوغلو، إلى جانب المطرب الشعبي عزت يلدزهان، على خلفية مقتل لاعب كرة القدم الشاب كوبيلاي كاآن كونداكتشي.

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وطالبت النيابة بالسجن المؤبد للمغنية وصديقها بتهم التحريض والقتل العمد، فيما يواجه يلدزهان عقوبة قد تصل إلى خمس سنوات بتهمة إيواء مجرم.


وتعود القضية إلى مارس الماضي، حين قُتل اللاعب الشاب خلال محاولته التوسط لإنهاء خلاف بين صديقه مغني الراب وهاب جان بيه والمغنية ألينا، ما أثار موجة حزن واسعة في تركيا.

 

 




 
 


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