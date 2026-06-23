تركيا.. المؤبد يطارد مشاهير في قضية مقتل لاعب شاب - فيديو

الوكيل الإخباري- بدأت في إسطنبول محاكمة المغنية التركية ألينا كالايجي أوغلو وصديقها رجل الأعمال علاء الدين قطايفجي أوغلو، إلى جانب المطرب الشعبي عزت يلدزهان، على خلفية مقتل لاعب كرة القدم الشاب كوبيلاي كاآن كونداكتشي.

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وطالبت النيابة بالسجن المؤبد للمغنية وصديقها بتهم التحريض والقتل العمد، فيما يواجه يلدزهان عقوبة قد تصل إلى خمس سنوات بتهمة إيواء مجرم.



وتعود القضية إلى مارس الماضي، حين قُتل اللاعب الشاب خلال محاولته التوسط لإنهاء خلاف بين صديقه مغني الراب وهاب جان بيه والمغنية ألينا، ما أثار موجة حزن واسعة في تركيا.



'Bu canın hesabını hepsi bana verecek'



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Anne Ülker Kundakçı, yaşanan olayı “Çocuğum aşk üçgeni… 'Çocuğum aşk üçgeni yüzünden öldü''Bu canın hesabını hepsi bana verecek'Ümraniye’de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması bugün görülürken, aile adliyede açıklamalarda bulundu.Anne Ülker Kundakçı, yaşanan olayı “Çocuğum aşk üçgeni… pic.twitter.com/2oZROOnYh6 June 22, 2026