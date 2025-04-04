الجمعة 2025-04-04 12:45 م
 

تركيا.. النيران تلتهم فندقا فاخرا في مرماريس - فيديو

فندق "مرماريس بالاس"
فندق "مرماريس بالاس"
 
الجمعة، 04-04-2025 11:42 ص
الوكيل الإخباري-   أصيب 6 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر اشتعال النيران في فندق "مرماريس بالاس" الفاخر (5 نجوم) بمدينة مرماريس التركية.اضافة اعلان


ووفقا لوكالة "DHA" المحلية، تم إخلاء جميع النزلاء والموظفين البالغ عددهم 680 شخصا بسلام، فيما نقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تشير التقارير إلى أن حالتهم الصحية مستقرة.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن الحريق بدأ في غرفة الغلايات قبل أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الفندق. وقد باشرت السلطات المختصة فتح تحقيق شامل لمعرفة الأسباب الدقيقة للحادث، وتقييم الأضرار المادية الناجمة عنه.

يذكر أن مرماريس تعد واحدة من أبرز الوجهات السياحية في تركيا، وتستقبل آلاف الزوار سنويا، خاصة خلال فصل الصيف. وقد أثار الحريق مخاوف مؤقتة بشأن معايير السلامة في المنشآت الفندقية بالمنطقة.


روسيا اليوم
 
gnews

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