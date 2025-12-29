تركيا تعتقل ملكة جمال سابقة… ما القصة؟

وذكرت وسائل إعلام تركية أن المعتقلين هم: مغني الراب إيجه كاراتاشلي، وملكة جمال تركيا 2016 بوسي إسكندر أوغلو، والمدير السابق لقناة «خبر تورك» فييس أتيش، والمؤثر تانر تشاغلي، والمؤثرة الشهيرة شبنم إنان المعروفة بـ«ذا باجيم»، إضافة إلى علي باران سوزير نائب رئيس مجموعة «سوزير القابضة».
كما صدرت مذكرة توقيف بحق ملكة جمال سابقة أخرى، شيفال شاهين، المقيمة حاليًا في بريطانيا.
وأكدت المصادر أن التحقيقات ما تزال مستمرة، مع مصادرة مواد مخدرة وأسلحة، في إطار حملة تهدف إلى تفكيك شبكات الترويج والتوزيع.
-
أخبار متعلقة
-
بتنظيم غير مسبوق.. 117 دقيقة فقط لأداء العمرة
-
نصائح بسيطة لمنع تكثف بخار الماء على زجاج السيارات في الشتاء
-
الأمن السوري يحقق في مقتل طفل اختفى في منبج وعُثر عليه في عفرين - صور
-
بعد 21 عامًا.. شاب صيني مختطف يعثر على أسرته الحقيقية
-
الحرم المكي.. مقطع جديد يوثق زاوية مختلفة للحظة محاولة قفز شخص من دور علوي
-
خطوات نحو عام أهدأ.. كيف تعيد المرأة شحن ذاتها مع بداية العام؟
-
وداعا للفوضى.. كيف تعيد ترتيب خزانتك لفصل الشتاء؟
-
مؤثرة بريطانية شهيرة تعلن وفاة طفلتها الصغرى بعد أقل من عام على فقدان الكبرى - فيديو