تركيا تعتقل ملكة جمال سابقة… ما القصة؟

الوكيل الإخباري- وسّعت السلطات التركية نطاق تحقيقاتها في قضايا تعاطي وترويج المخدرات لتشمل شخصيات بارزة، حيث جرى اعتقال ستة أسماء معروفة ضمن حملة أمنية يشرف عليها مكتب المدعي العام في إسطنبول.

اضافة اعلان



وذكرت وسائل إعلام تركية أن المعتقلين هم: مغني الراب إيجه كاراتاشلي، وملكة جمال تركيا 2016 بوسي إسكندر أوغلو، والمدير السابق لقناة «خبر تورك» فييس أتيش، والمؤثر تانر تشاغلي، والمؤثرة الشهيرة شبنم إنان المعروفة بـ«ذا باجيم»، إضافة إلى علي باران سوزير نائب رئيس مجموعة «سوزير القابضة».



كما صدرت مذكرة توقيف بحق ملكة جمال سابقة أخرى، شيفال شاهين، المقيمة حاليًا في بريطانيا.

وأكدت المصادر أن التحقيقات ما تزال مستمرة، مع مصادرة مواد مخدرة وأسلحة، في إطار حملة تهدف إلى تفكيك شبكات الترويج والتوزيع.