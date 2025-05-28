تركيا: توقيف طبيب سبعيني بتهمة انتهاك الخصوصية باستخدام نظارات كاميرا- صورة

الوكيل الإخباري- أوقفت الشرطة التركية في إسطنبول طبيب عيون يبلغ من العمر 77 عامًا، بعد ضبطه يرتدي نظارات مزودة بكاميرا ويقوم بتصوير النساء سرًا في الأماكن العامة.

اضافة اعلان



الحادثة وقعت في حي الفاتح وسط المدينة، حيث حاول الرجل التخلص من نظارته وكسرها عند اقتراب عناصر الشرطة. وتبيّن لاحقًا أن الشرطة كانت قد تلقت بلاغًا مسبقًا حول نشاطه.



جرى توقيف الطبيب ونقله إلى التحقيق، بينما تم التحفظ على النظارات التي تضررت خلال محاولته التخلص منها. وعثرت الشرطة في مقاطع الفيديو المستخرجة على لقطات لنساء تم تصويرهن من مسافات قريبة جدًا.



ورغم قرار السلطات القضائية إطلاق سراح الطبيب، فقد وُجّهت إليه تهمة "انتهاك الخصوصية"، ومن المتوقع أن يُحاكم وهو طليق.



وأثارت القضية جدلاً واسعًا على مواقع التواصل، حيث قوبل سلوك الطبيب بانتقادات حادة، بينما دافع عنه آخرون داعين إلى انتظار نتائج المحاكمة قبل إصدار الأحكام.



