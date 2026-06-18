تركيا.. حفل طلاق يشعل الجدل - فيديو

الوكيل الإخباري- احتفلت امرأة في ديار بكر بطلاقها من زوجها عبر حفل صاخب أمام المحكمة التركية التي أنهت رسمياً زواجاً استمر 24 عاماً.

اضافة اعلان



وشهد الحفل فرقة شعبية وعروض رقص، فيما ظهرت المرأة بملابس بيضاء وعلامات الفرح واضحة عليها.