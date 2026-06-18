الخميس 2026-06-18 02:32 م

تركيا.. حفل طلاق يشعل الجدل - فيديو

قفصش
فرقة شعبية وعروض رقص
 
الخميس، 18-06-2026 08:23 ص

الوكيل الإخباري-   احتفلت امرأة في ديار بكر بطلاقها من زوجها عبر حفل صاخب أمام المحكمة التركية التي أنهت رسمياً زواجاً استمر 24 عاماً.

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وشهد الحفل فرقة شعبية  وعروض رقص، فيما ظهرت المرأة بملابس بيضاء وعلامات الفرح واضحة عليها.

 

وأثار الاحتفال أمام محكمة الأسرة  في تركيا تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين ومنتقدين.

 

 
 


gnews

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