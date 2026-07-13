تركيا.. عالم زلازل يحذر سكان إسطنبول بعد الهزات الأخيرة

وأوضح أن هذه الهزات قد تشير إلى إعادة توزيع الضغط على الصدع، لكنها لا تعني بالضرورة اقتراب زلزال قوي، مشيراً إلى أن الأيام الثلاثة إلى السبعة المقبلة ستكون مؤشراً مهماً لفهم تطورات النشاط الزلزالي، مع استبعاد حصر التوقعات في سيناريو وقوع زلزال مدمر.
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