تركيا.. عالم زلازل يحذر سكان إسطنبول بعد الهزات الأخيرة

08:38 ص

الوكيل الإخباري- أكد عالم الزلازل التركي البروفيسور عثمان بكتاش أن الأسبوع المقبل سيكون حاسماً لتقييم النشاط الزلزالي في إسطنبول، بعد تسجيل هزات أرضية صغيرة في بحر مرمرة بلغت قوتها أقل من 3.5 درجات. اضافة اعلان





وأوضح أن هذه الهزات قد تشير إلى إعادة توزيع الضغط على الصدع، لكنها لا تعني بالضرورة اقتراب زلزال قوي، مشيراً إلى أن الأيام الثلاثة إلى السبعة المقبلة ستكون مؤشراً مهماً لفهم تطورات النشاط الزلزالي، مع استبعاد حصر التوقعات في سيناريو وقوع زلزال مدمر.









