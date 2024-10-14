 
الإثنين 2024-10-14 10:32 ص
 

تركيا.. مسن يعود إلى الحياة خلال جنازته!

خلال صلاة الجنازة
خلال صلاة الجنازة
الإثنين، 14-10-2024 08:48 ص

الوكيل الإخباري-   عاد رجل تركي إلى الحياة مجددًا أثناء مراسم جنازته، ليتوفى لاحقًا في أحد مستشفيات إسطنبول.

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ففي أثناء الاستعداد لصلاة الجنازة، سُمع صوت صراخ من نعش خالد بايشو، البالغ من العمر 84 عامًا، والذي قيل إنه فقد حياته في منطقة فاتح أيفانساراي .


ووصلت الفرق الطبية إلى المكان ونقلت بايشو، الذي تبين أنه على قيد الحياة، إلى المستشفى. لكن لم يتم إنقاذه، إذ فقد حياته ثانيةً رغم كل التدخلات التي تمت.


وتم استلام جثمان المسن من قبل ذويه ونقله إلى مسجد الحاج إلياس ياتاغان في منطقة فاتح أيفانساراي للمرة الثانية لتوديعه في رحلته الأخيرة.


حضر مراسم التشييع أهله وأقاربه ومحبوه، ثم تم نقل جثمان خالد بايشو إلى مقبرة أيوب سلطان لدفنه.

 

RT

 
gnews

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