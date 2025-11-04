الثلاثاء 2025-11-04 01:55 م
 

ترند الحرم: اعتداء رجل أمن على معتمر مصري يشعل مواقع التواصل الاجتماعي - فيديو

غلا
من الفيديو
 
الثلاثاء، 04-11-2025 12:10 م

الوكيل الإخباري-   انتشر أمس مقطع فيديو مثير للجدل يظهر مشادة بين رجل أمن سعودي ومعتمر مصري داخل الحرم المكي، لدرجة أن الفيديو أصبح ترند وتصدر منصات التواصل الاجتماعي، وسط غضب واسع من المغردين الذين وصفوا التصرف بأنه غير مقبول على الإطلاق داخل بيت الله الحرام.

وتباينت التعليقات بين الغضب والسخرية، حيث كتب أحدهم:
"كيف يمكن لرجل أمن أن يتصرف هكذا في أقدس الأماكن؟! هذا عار!"

اضافة اعلان

وعلق آخر ساخرًا:
"هل الحرم أصبح ملعبًا للمشاجرات؟! والله لو الحرم بيتنا كنا حطينا كاميرات مراقبة على كل زاوية!"

فيما علق مستخدم آخر بتهكم شديد:
"يبدو أن بعض رجال الأمن يحتاجون لدورة أخلاق عاجلة قبل التعامل مع المعتمرين"، وأكد آخر:
"نأمل أن تتحرك السلطات فورًا وتوضح كل الملابسات، لأن مثل هذه الأحداث لا يجب أن تمر دون محاسبة".

 

وتنوعت ردود الفعل بين الغضب والسخرية، حيث كتب بعض المستخدمين:
"كيف يمكن لرجل أمن أن يتصرف هكذا في الحرم؟! هذا عار على الجميع!"
"هل الحرم أصبح ملعبًا للمشاجرات؟! لو كان بيتنا لركبنا كاميرات مراقبة في كل زاوية!"
"يبدو أن بعض رجال الأمن يحتاجون لدورة أخلاق عاجلة قبل التعامل مع المعتمرين"
"نتمنى أن تتحرك السلطات فورًا وتوضح كل الملابسات، هذا تصرف غير مقبول إطلاقًا"
"الناس جايين للحرم للسكينة والطاعة، مش لمشاهدة عروض العنف!"
"هل من المعقول أن يضرب رجل أمن معتمرًا؟ الفيديو صادم بحق!"


وفي أعقاب انتشار الفيديو، أعلنت الجهات المختصة مباشرة أنها باشرت التحقيق مع رجل الأمن المعني، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة لضمان تطبيق الأنظمة والحفاظ على سلامة المعتمرين داخل الحرم الشريف.

 

 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

قا

فيديو الوكيل بعد تعرّضه للاحتيال الإلكتروني.. مواطن: "بحمد الله إنّو الحوالة الكبيرة ما كانت واصلة"

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية العقبة: مفوض الشؤون الاقتصادية يبحث التعاون مع "سيدات الأعمال الأردني الإماراتي"

ق

فيديو الوكيل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية لـ برنامج الوكيل : نراهن على وعي مستخدم شبكة الإنترنت في مكافحة الجرائم المالية الإلكترونية

دخان يتصاعد من حرائق مشتعلة حول مطار الفاشر في مدينة الفاشر. السودان

عربي ودولي مجلس الأمن والدفاع السوداني يبحث مقترح هدنة أميركي لإنهاء النزاع الدامي

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

أخبار محلية إطلاق منصة "درب" لتمكين الرياديين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع

مبنى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية لقاء في الضمان الاجتماعي لبحث آليات جديدة لضمان حقوق العاملين في قطاع التعليم الخاص

4554

فن ومشاهير خلال غنائها... مُعجب اقتحم حفل أنغام وهذا ما قدّمه لها (فيديو)

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخر، صباح اليوم، برصاص مسيرة إسرائيلية في منطقة الشعف في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن طائرة مسيرة لجيش الاحتلال "كواد كوبتر" أطلقت النار تجاه مجموع

فلسطين استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص مسيرة إسرائيلية شرق غزة



 
 





الأكثر مشاهدة