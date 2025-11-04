ترند الحرم: اعتداء رجل أمن على معتمر مصري يشعل مواقع التواصل الاجتماعي - فيديو

الوكيل الإخباري- انتشر أمس مقطع فيديو مثير للجدل يظهر مشادة بين رجل أمن سعودي ومعتمر مصري داخل الحرم المكي، لدرجة أن الفيديو أصبح ترند وتصدر منصات التواصل الاجتماعي، وسط غضب واسع من المغردين الذين وصفوا التصرف بأنه غير مقبول على الإطلاق داخل بيت الله الحرام.



وتباينت التعليقات بين الغضب والسخرية، حيث كتب أحدهم:

"كيف يمكن لرجل أمن أن يتصرف هكذا في أقدس الأماكن؟! هذا عار!"

وعلق آخر ساخرًا:

"هل الحرم أصبح ملعبًا للمشاجرات؟! والله لو الحرم بيتنا كنا حطينا كاميرات مراقبة على كل زاوية!"

فيما علق مستخدم آخر بتهكم شديد:

"يبدو أن بعض رجال الأمن يحتاجون لدورة أخلاق عاجلة قبل التعامل مع المعتمرين"، وأكد آخر:

"نأمل أن تتحرك السلطات فورًا وتوضح كل الملابسات، لأن مثل هذه الأحداث لا يجب أن تمر دون محاسبة".

وفي أعقاب انتشار الفيديو، أعلنت الجهات المختصة مباشرة أنها باشرت التحقيق مع رجل الأمن المعني، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة لضمان تطبيق الأنظمة والحفاظ على سلامة المعتمرين داخل الحرم الشريف.