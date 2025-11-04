ترند الحرم: اعتداء رجل أمن على معتمر مصري يشعل مواقع التواصل الاجتماعي - فيديو

وتباينت التعليقات بين الغضب والسخرية، حيث كتب أحدهم:
"كيف يمكن لرجل أمن أن يتصرف هكذا في أقدس الأماكن؟! هذا عار!"
"هل الحرم أصبح ملعبًا للمشاجرات؟! والله لو الحرم بيتنا كنا حطينا كاميرات مراقبة على كل زاوية!"
"يبدو أن بعض رجال الأمن يحتاجون لدورة أخلاق عاجلة قبل التعامل مع المعتمرين"، وأكد آخر:
"نأمل أن تتحرك السلطات فورًا وتوضح كل الملابسات، لأن مثل هذه الأحداث لا يجب أن تمر دون محاسبة".
"كيف يمكن لرجل أمن أن يتصرف هكذا في الحرم؟! هذا عار على الجميع!"
"هل الحرم أصبح ملعبًا للمشاجرات؟! لو كان بيتنا لركبنا كاميرات مراقبة في كل زاوية!"
"يبدو أن بعض رجال الأمن يحتاجون لدورة أخلاق عاجلة قبل التعامل مع المعتمرين"
"نتمنى أن تتحرك السلطات فورًا وتوضح كل الملابسات، هذا تصرف غير مقبول إطلاقًا"
"الناس جايين للحرم للسكينة والطاعة، مش لمشاهدة عروض العنف!"
"هل من المعقول أن يضرب رجل أمن معتمرًا؟ الفيديو صادم بحق!"
وفي أعقاب انتشار الفيديو، أعلنت الجهات المختصة مباشرة أنها باشرت التحقيق مع رجل الأمن المعني، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة لضمان تطبيق الأنظمة والحفاظ على سلامة المعتمرين داخل الحرم الشريف.
