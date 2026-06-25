ترند "سكويشي" على السوشيال ميديا يشوّه وجوه أطفال - فيديو

الوكيل الإخباري- تبدو ألعاب "سكويشي" للوهلة الأولى ألعابًا آمنة وجذابة للأطفال بألوانها الزاهية وملمسها الناعم، ما جعلها تتحول إلى هوس واسع وانتشار كبير بينهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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لكن تقارير وتحذيرات بريطانية كشفت عن مخاطر محتملة، بعد مصادرة ألعاب مقلدة لعدم مطابقتها معايير السلامة، واحتمال احتوائها على مواد كيميائية خطرة.



كما حذّرت جهات من ترند على مواقع التواصل يدعو إلى تسخين هذه الألعاب في الميكروويف، وهو ما تسبب في حوادث حروق وإصابات خطيرة لدى بعض الأطفال.