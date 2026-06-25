ترند "سكويشي" على السوشيال ميديا يشوّه وجوه أطفال - فيديو

لكن تقارير وتحذيرات بريطانية كشفت عن مخاطر محتملة، بعد مصادرة ألعاب مقلدة لعدم مطابقتها معايير السلامة، واحتمال احتوائها على مواد كيميائية خطرة.
كما حذّرت جهات من ترند على مواقع التواصل يدعو إلى تسخين هذه الألعاب في الميكروويف، وهو ما تسبب في حوادث حروق وإصابات خطيرة لدى بعض الأطفال.
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