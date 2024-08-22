تزن 2492 قيراطاً.. اكتشاف أكبر ألماسة في بوتسوانا

الوكيل الإخباري- أعلنت بوتسوانا اكتشاف أحد أكبر الألماسات على الإطلاق في أحد مناجمها، مشيرةً إلى أنها ستعرضها في وقت لاحق اليوم.

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وتعتقد حكومة بوتسوانا أن الألماسة الضخمة، التي يبلغ وزنها 2492 قيراطاً، هي الأكبر التي تكتشف في البلاد، وثاني أكبر ألماسة تُستخرج من منجم على الإطلاق.



وقالت شركة التعدين الكندية "لوكارا دياموند كورب" في بيان إنها استخرجت "الألماسة الاستثنائية" من منجم "كاروي" الواقع غرب بوتسوانا.



وأضافت: "إنها ألماسة فائقة الجودة، وعثرنا عليها سليمة، وحددنا موقعها باستخدام تقنية الأشعة السينية".



الوزن الضخم للألماسة سيجعلها الأكبر التي يعثر عليها منذ أكثر من مئة عام، وثاني أكبر ألماسة تُستخرج من منجم على الإطلاق بعد الألماسة "كولينان" التي اكتُشفت في جنوب أفريقيا عام 1905.

كان وزن الألماسة كولينان 3106 قراريط، وقطعت إلى أحجار كريمة، بعضها موجود ضمن جواهر التاج البريطاني.



اكتُشفت ألماسة سوداء أكبر في البرازيل أواخر القرن التاسع عشر، لكن عُثر عليها على السطح، ويعتقد العلماء أنها كانت جزءاً من نيزك.



وبوتسوانا هي ثاني أكبر منتج للألماس، وقد اكتشفت أكبر أحجار الألماس في العالم خلال السنوات الماضية.



وقبل الاكتشاف الحالي، كانت الألماسة "سيويلو"، التي عُثر عليها في منجم كاروي عام 2019، تُعرف بأنها ثاني أكبر ألماسة مستخرجة من المناجم في العالم بوزن 1758 قيراطاً، واشترتها دار الأزياء الفرنسية "لوي فيتون" بمبلغ لم يُعلن عنه.