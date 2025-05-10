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تزوير وعيادة غير مرخصة.. "طبيبة" تعرّض حياة المرضى للخطر في مصر

تال
تعبيرية
 
السبت، 10-05-2025 08:24 ص

الوكيل الإخباري- ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سيدة في الجيزة انتحلت صفة طبيبة تجميل، وزوّرت مستندات رسمية لافتتاح عيادة غير مرخصة، ما شكّل خطراً على حياة المرضى.

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وكشفت التحريات أن المتهمة روّجت لنشاطها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واستقطبت ضحاياها من خلال منشورات دعائية مضللة. وعُثر بحوزتها على أدوات طبية وشهادات مزورة.


وخلال التحقيقات، أقرت بمزاولة المهنة دون ترخيص، واعترفت بالحصول على المستندات المزورة من شخصين محبوسين على ذمة قضايا تزوير.


وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وطلبت تحريات إضافية حول الواقعة

 

لبنان 24

 
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