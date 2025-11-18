تسرب مياه الأمطار وحبات البرد داخل طائرة أسترالية ( فيديو )

وأظهر مقطع فيديو حالة هلع بين الركاب وطاقم الضيافة، بعدما تسربت المياه إلى داخل الطائرة أثناء استعدادها للإقلاع، في واقعة وصفها الركاب بالغريبة والمهدِّدة لسلامتهم.
وتبيّن لاحقًا أن طاقم المقصورة لم يُحكم إغلاق الباب، ما دفع قائد الطائرة للتدخل شخصيًا والتأكد من إغلاقه بشكل صحيح قبل استكمال الرحلة.
