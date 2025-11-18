الثلاثاء 2025-11-18 11:59 ص
 

تسرب مياه الأمطار وحبات البرد داخل طائرة أسترالية ( فيديو )

فا
من الفيديو
 
الثلاثاء، 18-11-2025 11:23 ص

الوكيل الإخباري-  في حادثة نادرة، فوجئ ركاب طائرة من طراز A320 تابعة للناقل الاقتصادي الأسترالي "جيتستار" بتسرّب مياه الأمطار وحبات البَرَد إلى داخل المقصورة، نتيجة عدم إغلاق باب الطائرة بإحكام.

وأظهر مقطع فيديو حالة هلع بين الركاب وطاقم الضيافة، بعدما تسربت المياه إلى داخل الطائرة أثناء استعدادها للإقلاع، في واقعة وصفها الركاب بالغريبة والمهدِّدة لسلامتهم.


وتبيّن لاحقًا أن طاقم المقصورة لم يُحكم إغلاق الباب، ما دفع قائد الطائرة للتدخل شخصيًا والتأكد من إغلاقه بشكل صحيح قبل استكمال الرحلة.

 

 

الامارات اليوم 

 
 
gnews

فا

