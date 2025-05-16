الجمعة 2025-05-16 11:18 م
 

تطورات الحالة الصحية للملك تشارلز .. وقصته مع بائعة الزهور

العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث
العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث
 
الجمعة، 16-05-2025 11:14 م
الوكيل الإخباري-   في تصريح مؤثر، أعرب العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث عن تفاؤله بشأن تقدمه في علاج السرطان، مشيرًا إلى أنه يعتقد بأنه "في الجانب الأفضل" من رحلته مع المرض.اضافة اعلان


خلال زيارة رسمية إلى مدينة برادفورد في 15 مايو/أيار الجاري، التقى الملك تشارلز، برفقة الملكة كاميلا، بـصافينا خان، وهي بائعة زهور تعافت من السرطان.

تحدثت بائعة الزهور مع تشارلز عندما زار مركز "إمباكت هب يوركشاير" للقاء أصحاب الأعمال الذين يدعمون المجتمعات المتنوعة في برادفورد، وقدمت للملك باقة زهور مستوحاة من حديقة منزله في هايغروف.

بعد حديثها مع تشارلز، قالت خان: "سألني عن حالي، فسألته عن حاله. تبادلنا بعض المجاملات في النهاية، لكن المحادثة كانت ممتعة." وعندما سألته عن صحته، أشار لها بإبهام مرفوع وقال: "أود أن أعتقد أنني في الجانب الأفضل من رحلتي مع السرطان".

يتلقى الملك تشارلز الثالث علاجًا مستمرًا منذ تشخيص إصابته بنوع غير مُعلن من السرطان في مطلع عام 2024. ورغم عدم الكشف عن طبيعة المرض، أكد القصر الملكي أن الملك يتلقى رعاية منتظمة كمريض خارجي في إحدى العيادات المتخصصة بلندن، وسط مؤشرات إيجابية على تحسن حالته الصحية.

رغم التحديات الصحية، استمر الملك تشارلز في أداء واجباته الملكية، بما في ذلك استضافة فعاليات رسمية وزيارات دولية.

في أبريل/نيسان 2024، استأنف مهامه العامة بعد توقف مؤقت بسبب العلاج.

ومن المقرر أن يسافر تشارلز إلى كندا لحضور افتتاح برلمان الدولة العضو في الكومنولث في نهاية مايو، وبعد فترة صيفية حافلة، سيستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة دولة، في الوقت الذي يكون فيه جدول أعماله الملكي في نهايته.

الجزيرة
 
gnews

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