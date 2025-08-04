تعرفي على أكثر 8 أماكن اتّساخًا في المنزل .. بعضها مفاجئ

المطبخ
وفقًا لمؤسسة الصحة الوطنية الأميركية (NSF)، فإن المناطق التي يُخزن أو يُحضّر فيها الطعام تُعد من أكثر الأماكن تلوثًا في المنزل.
وأظهرت البيانات أن 75 بالمئة من قطع الإسفنج والقماش المستخدمة في المطبخ تحتوي على بكتيريا خطيرة مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية.
وينصح الخبراء بغسل أدوات المطبخ بانتظام، مثل لوح التقطيع، وآلة صناعة القهوة، والثلاجة، وحوض المطبخ، وسطح الطاولة. كما يُوصى بمسح الأسطح بمناديل معقّمة، وتسخين الإسفنج المبلل في الميكروويف، وتغيير مناشف المطبخ عدة مرات أسبوعيًا.
المقابض والمفاتيح والأزرار
غالبًا ما يُغفل تنظيف مقابض الأبواب ومفاتيح الإنارة وأزرار الأجهزة، رغم أنها بيئة خصبة للجراثيم. ويوصي الخبراء بتنظيف هذه الأماكن أسبوعيًا.
حقيبة المكياج
الفرَش، الزوايا الضيقة، والشقوق الصغيرة في أدوات التجميل توفر بيئة مثالية لنمو البكتيريا، ما قد يسبب التهابات جلدية أو عينية، أو ينقل فيروسات من اليد إلى الوجه.
ويُنصح بتخزين أدوات المكياج في مكان جاف، وتنظيف الفرَش أسبوعيًا، واستبدال مستحضرات التجميل كل ستة أشهر.
الحمّام
الحمام بيئة مثالية لنمو الجراثيم، خاصة في حوض الاستحمام، والمصارف، والصنابير، وأرضية المرحاض، والمناشف، وفرشاة الأسنان.
يُنصح بتطهير الحمّام يوميًا، وتغيير المناشف أسبوعيًا، واستبدال فرشاة الأسنان كل ثلاثة أشهر.
الغسيل
ترك الملابس المبللة في الغسالة يخلق بيئة مثالية لنمو الجراثيم.
ويُنصح بنشر الغسيل فور انتهاء الدورة، واستخدام الماء الساخن لغسل الملابس التي تُرتدى خارج المنزل.
غرفة المعيشة والمكتب المنزلي
الأجهزة المشتركة مثل جهاز التحكم عن بُعد، ولوحات المفاتيح، والهواتف المحمولة، والأجهزة اللوحية، غالبًا ما تكون ملوثة.
يُنصح بتنظيفها بانتظام بمناديل معقّمة أو باستخدام الماء والصابون.
الحيوانات الأليفة
أظهرت دراسة لمؤسسة NSF أن أوعية طعام وألعاب الحيوانات الأليفة مليئة بالبكتيريا مثل المكورات العنقودية والعفن.
لذلك، يُوصى بتنظيفها يوميًا بالماء الدافئ والصابون، وتنظيف أقدام الحيوانات قبل دخولها المنزل.
الأغراض الشخصية
الأحذية، الحقائب، سماعات الأذن، ومحافظ النقود تنقل الجراثيم من الخارج إلى داخل المنزل، وتُعد من أبرز مصادر التلوث غير الملحوظة.
سكاي نيوز
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