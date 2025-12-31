تعرف على أبرز ترندات 2025

الوكيل الإخباري- مع اقتراب نهاية عام 2025، بدا المشهد الرقمي أشبه بسباق ترندات متسارع، تولد فيه الظواهر بين ليلة وضحاها، وتنتشر على نطاق واسع قبل أن تختفي سريعًا. وبين التسلية والهوس الجماعي، رسمت هذه الترندات ملامح عام فوضوي وممتع بطريقته الخاصة.

وبحسب مواقع متخصصة في رصد المحتوى الرقمي، تصدّر هوس دمى “لابوبو” المشهد، وهي دمية غريبة الملامح اجتاحت منصات التواصل، خاصة “تيك توك”، بعدما تحولت من لعبة محدودة إلى إكسسوار يزين الحقائب الفاخرة.



كما انتشر ميم “67” أو “6-7”، وهو رقم بلا معنى تحوّل إلى رد ساخر جاهز في التعليقات، وازداد رواجُه بسبب غموضه، قبل أن يفقد بريقه عند محاولات العلامات التجارية استغلاله.



وشهد العام أيضًا رواج فن الذكاء الاصطناعي بأسلوب “غيبلي”، حيث تحولت صور السيلفي إلى لوحات أنيمي حالمة، ما فتح نقاشًا واسعًا حول مفهوم الإبداع وحدود الفن البشري.



ومن الترندات اللافتة، شوكولاتة دبي التي أشعل مقطع واحد هوسًا عالميًا، لتتحول من حلوى إلى تجربة فاخرة قائمة على الشكل والصوت والطعم.



كما برز مصطلح “تعفّن الدماغ” (Brain Rot) لوصف الإرهاق الذهني الناتج عن الاستهلاك المفرط للمحتوى القصير، في اعتراف جماعي ساخر بتراجع التركيز.



وأخيرًا، أثار فلتر الذكاء الاصطناعي مقابل الإنسان على “تيك توك” جدلًا واسعًا حول معايير الجمال وتأثير الخوارزميات على الصورة الذاتية.