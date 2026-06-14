تعرف على الآثار الجانبية لتشغيل تكييف السيارة

11:37 م

الوكيل الإخباري- يحذر مختصون من البقاء لفترات طويلة داخل السيارة وهي متوقفة مع تشغيل المحرك في أماكن مغلقة أو سيئة التهوية، إذ قد يؤدي ذلك إلى تراكم غازات العادم الخطرة، وعلى رأسها أول أكسيد الكربون، ما يرفع خطر التسمم والاختناق. اضافة اعلان





كما أن الجلوس لفترات طويلة في سيارة مغلقة قد يسبب الشعور بالصداع أو الدوار نتيجة ضعف التهوية، لذلك يُنصح بتجديد الهواء داخل المركبة بين الحين والآخر.



ما النصائح للوقاية من مخاطر تكييف السيارة؟



أوضح الدكتور محمود محسن، استشاري الأمراض الصدرية في مصر، أن هناك مجموعة من الإرشادات التي تساعد على الاستخدام الآمن لمكيف السيارة، من أبرزها:



تجنب تشغيل المحرك لفترات طويلة في أماكن مغلقة أو سيئة التهوية.

فتح نوافذ السيارة لبضع دقائق قبل تشغيل المكيف للمساعدة في طرد الهواء الساخن.

تنظيف فلاتر المكيف بشكل دوري للحفاظ على جودة الهواء داخل السيارة.

فحص نظام التكييف بانتظام لدى مختص للتأكد من سلامته وكفاءته.

استخدام وضع إعادة تدوير الهواء عند القيادة في المناطق المزدحمة أو الملوثة بعوادم المركبات.

فتح النوافذ بين الحين والآخر للسماح بدخول الهواء النقي وتجديد التهوية داخل السيارة.





