تعرف على الأجهزة المنزلية الأكثر استهلاكاً للكهرباء

الوكيل الإخباري- يستهلك القطاع المنزلي حوالي 40% من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية . وتعد الإنارة المستهلك الرئيسي في الشرائح منخفضة الاستهلاك بالقطاع المنزلي، بينما تعد الأجهزة الكهربائية المستهلك الرئيسي في الشرائح مرتفعة الاستهلاك بهذا القطاع.

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الأجهزة الكهربائية الأكثر استهلاكاً للكهرباء في المنزل:

التكييف: يعتبر مكيف الهواء من أكثر الأجهزة استهلاكاً للكهرباء في فصل الصيف، ويصل متوسط استهلاك التكييف الواحد إلى 1450 كيلووات في الشهر. ينصح للحد من استهلاك التكييف بضبط درجة الحرارة على 24 درجة مئوية على الأقل وفصل التكييف عن مصدر الكهرباء عند عدم الحاجة.



السخان الكهربائي: السخان هو من أكثر الأجهزة استهلاكاً للكهرباء بعد التكييف. لتجنب زيادة فاتورة الكهرباء، يجب عدم تشغيل السخان بشكل مستمر طوال اليوم، وتشغيله فقط قبل الاستعمال بنصف ساعة.



غلاية الماء الكهربائية: استخدام غلاية الماء طوال اليوم يؤدي بشكل كبير إلى زيادة فاتورة الكهرباء، فهي من الأجهزة عالية الاستهلاك. خاصة أن الأسرة تستخدمها بشكل متكرر في تحضير المشروبات الساخنة، فمتوسط استهلاك الغلاية في الشهر الواحد يصل إلى 310 كيلووات، ويجب فصل الكهرباء عن الغلاية بعد الاستخدام.



الغسالة: الغسالة من الأجهزة التي تتسبب في زيادة فاتورة الكهرباء بشكل كبير. لذلك، يجب اختيار غسالة بمواصفات محددة عند الشراء لتوفير الطاقة الكهربائية، كما يجب فصل الكهرباء عن الغسالة عند عدم استخدامها.



المكواة الكهربائية: المكواة من الأجهزة المنزلية التي تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء رغم استخدامها البسيط خلال اليوم. ينصح بعدم تركها متصلة بالكهرباء عند عدم استخدامها.



الفرن الكهربائي: الفرن الكهربائي من الأجهزة التي تتسبب في استهلاك الكهرباء بشكل كبير. يُنصح دائماً باستبدال الفرن الكهربائي بالغاز.



الميكروويف: من الأجهزة المنزلية عالية الاستهلاك للكهرباء، حيث يصل معدل استخدامه إلى 500 وات في اليوم الواحد. لذلك، يُنصح باستخدامه فقط عند الضرورة وفصل الكهرباء عنه بعد الاستخدام.



الثلاجة: الثلاجة أيضاً من الأجهزة الأكثر استهلاكاً للكهرباء، حيث تستهلك حوالي 205 كيلووات شهرياً. لذلك، يجب شراء ثلاجة بمواصفات محددة لتوفير الاستهلاك وعدم ارتفاع فاتورة الكهرباء.